搭飛機識揀位 廁所附近最毒

2003年SARS爆發時，一名旅客在飛機上傳染了22人，最終5人死亡。究竟搭飛機存有多大感染風險？專家有什麼防疫貼士？

當年SARS，一班由香港飛往北京的航班上，發生了同機連環確診個案，22名乘客被源頭病人感染。2003年醫學期刊The New England Journal of Medicine文獻顯示，當感染者搭飛機時已出現徵狀，SARS可能會在飛機上傳播。研究追蹤了這22名乘客飛行前後的行程及所接觸的人，排除了他們從其他途徑受感染的可能；再詳細記述了源頭病人與其餘22人的座位，其中8人與源頭病人坐同排或前三排座位，其餘則散落在其他位置。研究指出，受感染者大多坐在源頭病人前面，估計因咳嗽飛沫和氣霧傳播，大粒飛沫落在0.9米內，小飛沫則隨氣霧傳播。

難道搭飛機特別高危？

機艙濾網與手術室同級

香港理工大學屋宇設備工程學系講座教授（屋宇環境及能源）牛建磊表示，由於上述研究未能提供該飛機的環控通風是否正常，還有香港登機後及北京着陸後，在地面等待時間等因素，「不能籠統的說，一般飛行傳播風險都這麼高」。

不少人以為機艙密閉，病菌可長時間逗留。牛建磊卻指出，飛機傳播風險較普通樓宇低，原因與換氣率有關——飛機的過濾系統採用高效濾網（HEPA），大約每小時換氣20次，即每2、3分鐘就會換一次機艙空氣，通風量較一般樓宇建築高。HEPA過濾器不但用於客機，也應用在醫院手術室。根據美國疾病管制與預防中心資料，HEPA過濾器能至少過濾空氣中99.97％直徑不小於0.3微米的粒子。一般飛沫大小約10微米，新型冠狀病毒粒子則約0.1微米。

空氣機艙頂入 座位下排走

英國機械工程師學會院士、機械工程師盧覺強補充，機上採垂直通風系統，空氣上下流動。空氣由機艙頂部進入，再往座位下的排氣口排走。部分空氣經由HEPA過濾器過濾再循環回到機艙，其餘則抽出機外。「在3萬多呎的高空飛行，空氣愈高愈清新。」所以相比巴士車廂，機艙裏的空氣更加乾淨。他建議，疫情下為安全起見，最好每班航機都更換濾網。

飛機廁所真空排污 更易播毒

飛機洗手間被視為另一個高危播毒地點，有人建議即使坐10多小時的長途機，都要死忍不上廁。洗手間傳播風險高，原來與氣霧（氣溶膠）傳播有關。牛建磊表示，氣溶膠的來源有多種途徑，例如說話、咳嗽、打噴嚏或擤鼻涕時，都會產生飛沫，其中部分水分會蒸發，剩餘的可以叫做飛沫殘骸，也屬於氣溶膠。除了咳嗽、打噴嚏，由於機艙使用真空廁所系統排污，冲廁時產生附加氣流，會比一般家用馬桶產生更多氣溶膠；載有病毒的氣溶膠在空氣中懸浮，吸入體內會受感染。儘管通風系統可減低空氣中的病毒氣溶膠數量，但機艙內通風量不足以使傳播風險降至零。

忌直接接觸廁所設施

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷同指，洗手間屬高危地點，一旦帶菌者沒有蓋上廁板冲廁，含病毒的排泄物水分粒子經冲廁壓力，形成體積較一般飛沫細小的氣溶膠，不但在空氣懸浮，更會黏附在水龍頭、門柄等設施，造成接觸傳播。建議上廁所時務必戴口罩，盡量減低吸入氣溶膠的風險。另外，切忌直接接觸洗手間設施，開門或按下冲廁掣時宜用紙巾隔着，如廁後緊記洗手。

排隊去廁所 中間等一等

盧覺強又補充，由於空氣過濾需時，當一個乘客用廁後，下一人不要馬上接着用廁所。挑選座位時，亦盡量避免坐廁所附近，因為帶有病毒的空氣可從洗手間門縫流出來。

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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