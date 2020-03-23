醫徹中西：左右不對稱病人

舌頭右縮 右手指特別彎

她腸胃、經期正常，53歲才收經。但最近10年，每天有輕微頭痛、怕冷和疲倦，她只當作是小毛病；近1年開始容易小便失禁，運動氣量差了，左右膝蓋痛，最近連手指也有不妥，兩手第五指前端彎曲，右手更甚，還有特別是舌頭前端右邊縮了。

她問是否氣虛血虛所致，我說不是這樣簡單，因為她舌頭右縮、右邊手指特別彎，右髖骨也有問題，全部都是右邊，就是右邊身體出問題。她質疑真確否，因為自覺左邊痛感較大。我再指出她右眼比較凹陷，這時病人才說注意到右臉比較扁下，更說出脊骨X光顯示右邊的病變較明顯。我解釋，正因為右邊身體萎縮，使她多用左邊支撐，以致左邊多痛一點。

另一個病人的診斷亦引起學生們興趣。他兩年前來診，當時因為多年鼻水問題，還有疲累、腳冷、鼻鼾。醫治一段時間後，這兩年身體也算不錯。今次來診，是因為近3個月來右手不時變紫，每月有2至3次，持續數小時，沒痛沒癢，任何時間也會發生，不關乎早晚，也不覺身體有其他問題。醫院裏血液檢查、心臟電腦掃描、血管超聲波都做過，找不出原因。最近一星期情况加劇，變紫的手感到痹，而左手一直沒有問題，他平時亦是用左手為主，也沒有骨痛。整體來說，他仍然怕冷有鼻水，但因常常跑步而改善不少，睡眠6至7小時，精神不錯。

左右脈有異 顯示右邊有阻塞

我檢查過後，就讓學生看病。首先是接受過物理治療訓練的學生，他按壓檢查肩膊及手部的活動情况及找壓痛點，檢查後報告沒有問題。於是請病人抬高右手至肩位並給他把脈，然後叫病人深呼吸忍着一口氣，數1至10再放下，學生已經捉着病情；再叫另一個從醫學生作同樣檢查，診斷是胸廓出口症候群，因為脈搏數到5之時已減弱。左邊同樣檢查而沒有異樣。

其實病人脈象早已顯示端倪，左右脈都細弦滑澀，但右脈尺部關部弦澀，而左脈主要有滑象，只有尺部弦而微澀，可見右邊有阻塞。病人追問為何會有阻塞，之前肩背手部檢查都沒有異樣。我解釋及顯示出病人頭部C3椎位有壓痛，右膊傾前，全部都是右邊扭曲；為了證明這診斷確實，我叫病人脫去上衣，見他右胸凸出，皆是右邊背部向前扭曲的表現。再看看病人坐下時，左邊頸斜角肌明顯凸出，但按下則鬆軟，右邊頸鈄角肌雖不明顯卻是繃緊。

做醫生多年，遇到奇難雜症看得通、醫得好時，心中喜悅。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）