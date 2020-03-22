ways of seeing：玩電玩建圖書館 解放被禁新聞

但為何沒有中國？RSF代表Kristin Bässe接受電話訪問時解釋，圖書館的目的雖然是提醒人們新聞自由的重要，但終極目標是希望身處封閉國家中的下一代能夠接觸到真實的資訊，利用知識與強權抗爭。但可惜的是中國內地現時無法玩國際版Minecraft，無法達到利用遊戲接觸內地年輕人的效果。

電子遊戲 突破審查缺口

RSF今次和英國遊戲工作室BlockWorks合作，找來全球16個國家共24個玩家，耗時逾250小時在Minecraft一座島嶼上，利用超過1250萬件磚塊砌成The Uncensored Library。圖書館被廣闊花園包圍，入口佇立一座緊握筆桿的拳頭雕像，象徵文字力量。圖書館建築物呈「凸」字型，中心是長達300米的半圓穹頂大廳，側面設有6個場館，包括RSF場館，以及5國場館，存放了在當地被封鎖的新聞資料。這些設有原文和英文翻譯版本，部分附設記者錄音。玩家可以線上閱讀這些資料，但無法修改內容。

RSF新聞稿指出，現時仍然有許多國家的民眾無法獲得自由資訊，不過RSF找到突破審查的缺口，發現部分國家雖然嚴厲審查報紙、網站和網誌，但電子遊戲世界尚未淪陷，而今次圖書館所覆蓋的5個國家民眾仍能自由地玩Minecraft。

為何中國無份？

2019年RSF世界新聞自由指數中，在180個國家/地區之中，越南排第176名，是今次被挑選的5國中新聞自由最受限制的。但為何圖書館不包括排名第177位的中國？Kristin 解釋，這是由於中國境內暫無法下載Minecraft，雖然有些玩家使用VPN突破封鎖。據悉，中國網民可以玩由網易遊戲代理的中國版Minecraft，但無法連結國外伺服器，玩國際版需翻牆。「我們希望為當地民眾帶來資訊自由的實質影響，今次揀選的5個國家都各自有大量的Minecraft玩家，而且當地的資訊審查亦很嚴重。」

圖書館的館藏持續擴張，但Kristin說暫時仍主力增加這5國的館藏，未來或考慮開設其他國家主題館，但暫時未知道哪一個國家，「遊戲中島嶼的擴建空間其實有限，可能只夠在圖書館的花園位置增加兩個場館」。

5國記者 2被殺2流亡1匿名

Kristin表示，今次建造圖書館最困難之處，是確保公開的資訊不會威脅記者安危。5個國家場館各設一名代表記者，並存放該記者在當地被封鎖的報道。「這5個/組記者之中，有兩個被殺、兩個流亡海外、一個群體匿名。我們要確保公開這些報道不會將任何人置於危險之中。」

2018年10月2日，沙特阿拉伯異見記者卡舒吉（Jamal Ahmad Khashoggi）在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館被殺害和肢解，沙特政府至今仍否認事前知情。卡舒吉未婚妻Hatice Cengiz支持今次圖書館項目，並說：「我們每天都需要捍衛新聞自由。」除了卡舒吉的文章，圖書館還存放了2017年遭槍殺身亡墨西哥記者Javier Valdez、匿名埃及新聞網站Mada Masr、流亡海外的越南記者Nguyen Van Dai（譯音阮文岱），以及流亡海外的俄羅斯新聞網站grani.ru主編Yulia Berezovskaia的文章。Berezovskaia曾說：「抵制審查的唯一真正方法是共享和傳播已審查的內容。」

5國主題館一覽

圖書館在3月12日世界反對網絡審查日（the World Day Against Cyber Censorship）對外開放。據RSF資料顯示，玩家只需進入電腦版Minecraft，並點擊多人遊戲模式，輸入伺服器IP地址（visit.uncensoredlibrary.com）就可以直接連線。不過，記者曾試玩遊戲，卻出現無法連接圖書館伺服器的情况，現正向Minecraft了解原因，截稿前未獲回覆。

幸而，The Uncensored Library網頁（uncensoredlibrary.com）同時對外開放，所有網民都可以利用網頁瀏覽器免費參觀虛擬圖書館，並可閱讀5國場館各一篇報道。而且，各國家場館都依據當地新聞審查現象，有着不同的場地佈置。

埃及（RSF世界新聞自由指數：163名）

象徵設計：傾斜的天秤，象徵埃及愈來愈嚴厲的法律。

審查現况：埃及是世界上最大的新聞工作者監獄之一。現在，大多數媒體都由國家直接或間接控制。超過500個網站被封鎖，愈來愈多人因社交網絡上的帖文被捕。

代表記者：Mada Masr，經常批評政府的新聞門戶網站（news portal)，2013年被封。作者匿名。

越南（RSF世界新聞自由指數：176名）

象徵設計：真理的迷宮，突出越南不斷努力使人們盡可能接近真理。

審查現况：越南媒體都遵循共產黨命令，獨立資訊唯一來源是網誌作者和公民記者。2017年12月，越南政府宣布成立一個一萬人軍事網絡戰部門，任務是保衛該黨和針對異見網誌作者。

代表記者：阮文岱，越南人權律師、民主推動者和網誌作者

被封鎖文章節錄：「越南人都知道的諺語。在任命政府角色時：『首先是後裔，第二是親戚，第三是錢，最後是有智慧的人。』……越南共產黨人也舉起了革命的旗幟來吸引群眾，這也是事實，但是當他們上台後，他們出賣人民，成為反革命分子。」

墨西哥（RSF世界新聞自由指數：144名）

象徵設計：墓碑，印有被殺墨西哥記者相片，紀念他們為新聞自由所作的犧牲。

審查現况：墨西哥官員與有組織犯罪集團勾結，嚴重損害司法系統和威脅記者安全，光是去年就有10名當地記者被殺害。

代表記者：Javier Valdez，墨西哥作家與記者，2017年遭槍殺。

被封鎖文章節錄：「但是現在什麼都沒有了。只有兩噸他藏起來的大麻：如果他把大麻賣給他上面的村民，下面的村民就會殺死他。如果他把它賣給下面的村莊，其他人會殺了他。然後他汽車和錢都沒有。」

俄羅斯（*RSF世界新聞自由指數：149名）

象徵設計：巨大八爪魚，描繪俄羅斯政府伸出長觸鬚，無孔不入地監管言論。

審查現况：自2011年俄羅斯發生大規模抗議活動，政府加強針對記者的控制。俄羅斯2019年11月實施《主權互聯網法》，政府在必要時可以切斷俄羅斯互聯網與全球網絡的通訊。

代表記者：Yulia Berezovskaia，俄羅斯新聞網站grani.ru主編

沙特阿拉伯（RSF世界新聞自由指數：172名）

象徵設計：黑色監獄，象徵在那君主專制的社會中被監禁的新聞自由。

審查現况：儘管對外宣揚開放和改革，穆罕默德自2017年6月被任命為王儲以來，仍然加大了言論鎮壓。自2017年初以來，被拘留的記者和公民記者的人數增加了兩倍。

代表記者：卡舒吉（Jamal Ahmad Khashoggi），2018年被殺害。

被封鎖文章節錄：「上周，據報道，在王儲登基之前，約有30人被當局圍捕。一些被捕者是我的好朋友，亦有一些敢於表達和領導人持相反觀點的知識分子和宗教領袖。當蒙面人持相機衝入房屋，拍攝所有東西並沒收紙張、書籍和電腦時，場面相當戲劇化。」

文//彭麗芳

圖 // 無國界記者提供

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao