影片簡評：《對不起，錯過你》IIB

網購年代，速遞公司以特許加盟的名目剝削員工；人們也將照料親人的責任，外判給家居看護。導演堅盧治繼續為弱勢勞動階層發聲，控訴制度之惡，同時把角色寫得有血有肉，毋須嘩眾取寵，毋須刻意煽情。家庭矛盾也是社會矛盾，影片就從日常的殘酷困境裏，提煉出寫實的力量。

石琪 3.5★

英國速遞司機極勤勞，妻子任職看護亦盡心盡力，但貧賤夫妻百事哀，子女又有問題，真是禍不單行，有血有淚。堅盧治貫徹社會寫實，關懷民間疾苦，批判資本主義。演員真切，拍得動人。當然，他亦照例偏於炮製悲慘世界。

潘泝 2★

無能政府只剩下黑警最叻抄牌自命正義化身站在道德高地肆意教訓奚落人到真有事又唔見人，老幼無依吸血每良企業社福機構假意自僱救弱等於等死慢性自殺，導演Ken Loach講句粗口都對唔住更何况郁手注定為供樓做餐死一世人溫溫吞吞。

《獵逃生死戰》 IIB

鄭政恆 3★

具有政治和階級意味的美國電影，自由派精英不恤人命，獵殺平民百姓，電影透露Deep state操盤的陰謀論。電影指涉奧威爾（George Orwell）的名作《動物農莊》（Animal Farm），影射意圖昭然若揭。片中刻劃出正邪難分的世界，設想奇特，黑色幽默，轉折也怪異。

《我們的7日戰爭》 IIA

張偉雄 3.5★

孩子vs.大人公義之戰動畫接力，解放區廢棄工廠由一九八○年代東京退到北海道小城，世代之戰要退場嗎？宮澤理惠「聲」援，真人暗繫動畫，7天微不足道，抗爭精神不死。綾香織守壯馬紗希本庄以及瑪雷特你們請放心，我們安好，285天了……

《好狗特攻隊》 IIA

紀陶 4★

臨近退休的差人阿叔要保護國產熊貓，變成愛麗絲入動物農莊式的鏡子樂園。最近一連數部人類與動物同行戲，此片藉着中（南）韓建交25年大玩政治隱喻show，以女熊貓自認為是國寶級VIP，加上白頭山裏的吸血蚊，是有人喜歡紅或者明明在玩紅？任由你解讀。找樂隊g.o.d來幫動物配音，也以貓神來取代犬神，滑稽程度令人懷疑作者睇過《我愛夜來香》，甚至係《神探光頭妹》fans。

5★為滿分