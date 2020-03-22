movie chic movie style：我的電影和書店時光

時代之下，我們經常慨嘆，噢，現代人不喜歡看書了，但又不明白為什麼每年香港書展還是人山人海。灣仔當然是逛書店的好地方，三聯書店樓高三層，走過幾條街，又有天地圖書，上下兩層中英書齊備，轉個路口，還有大眾書局，兼賣文具唱片。早前有劫匪在街頭搶劫廁紙，成為人性醜陋大新聞，書展每年也有不少雅賊。雅賊不知是要響應馬克吐溫說不偷書的人不會有出息，還是景慕馬格斯朱薩克在《偷書賊》筆下的猶太青年在納粹德軍焚書時大膽偷走書本。

一九九○年代上大學時，景慕一本本厚疊疊的英文學術書。這當然是精神式景慕，多於真正閱讀後的仰慕。大學書店不好逛，於是跑到尖沙嘴辰衝上上落落，學術書拿上手翻兩翻又放下，翻了當看了，看了當買了。有些社會學書、文研書、電影書總是無法在辰衝找到，學友提議不如去灣仔曙光試試看。上到曙光，連帶青文，兩間中英書店併在一起，奇奇怪怪，但，書店又真的有種氣場，叫人要老老實實買一本學術書，努力看完它，後然記住它。

逛書店固然為了尋書，但純粹只為尋書，又浪費了處身書店的人文風景。所謂人文，首先是人。看書同時也看人。看人看什麼書，看人有什麼舉動，一切都悄悄收在眉梢眼下。岩井俊二的《四月物語》（1998），其實是書店物語。但松隆子每次溜到書店，有哪一次是真正看書呢。當一個女孩在書店不是在看書只看着你，她就是喜歡你。她待在書店，光線透過書架夾縫映照臉上，折射出她期盼的，是幻想中的戀之風景。

中環柏道的Books & Co.，是最可能遇到松隆子的書店。昔日家住荷李活道，中午後，我這個無聊廢青就會步行三十分鐘到Books & Co.，一待就是半天。書店主要賣英文小說，一手二手都有，小小空間像小迷宮，拐個彎轉個身，就可以躲在書架後無人發現。我想過，真的想過，在這裏打工，就算是志工都好，因為每到四五時放課後，附近英華或港大女生就會到來看書吃茶點，我樂意跟她們談關於電影的二三事。假若天空忽然下雨，我會把客人留下來的雨傘，交給她，要她好好走回家。

誠品敦南店 一道風景

台灣人想念誠品敦南店，香港人何嘗不是。當年畢業後，找到報館工作，做副刊記者，儲了點錢，第一次到台北，住西門町，到埗後，走訪重慶南路書局街，溜進金石堂，覺不是味兒，書店太老氣橫秋，似足香港中華書局。後來晚餐飽肚過後，不想回酒店，就初次踏足誠品敦南店了。敦南店通宵營業，愈待得夜，就會發覺愈多香港人到來。一來怕醜，二來怕刻意，我少有像台灣人一樣坐在地上看書。但看過《一頁台北》（2010）之後，才發覺原來坐在地上看書沒有什麼不好，只要每天都去，坐在同一位置，就會有人留意你。

戲中女服務員向看書男孩搭訕，寫得幾有趣，女服務員扮執書，要男孩借過，男孩坐歪了一點之後，女孩自言自言說這裏不是圖書館，既然每天都來，為什麼不買，男孩尷尬說只是無聊。女孩走前拋下一句「明天見」，就表明了心迹。一頁台北，其實在描寫一夜誠品，當書店營業到凌晨，仍然有那麼多文青男女流連，既看書，也看人，書店這回事，就不止是書店，是一道風景了。不過《一頁台北》取景的誠品敦南店，從此成了歷史，凌晨書店的情感脈動可一不可再。

我跟誠品的關係，發生在香港，那年誠品銅鑼灣店和尖沙嘴店替我舉行新書發布會，感受到替書找讀者、替讀者找書的浪漫。自從香港有了誠品，出街逛誠品就好過逛商場。書店魔力強大，正如初次踏足東京代官山蔦屋書店，興奮之情比初次去尖沙嘴K11 Musea大一百倍。蔦屋書店創辦人增田宗昭說過，辦書店，就要辦到一種讀者不能在家感受到的感覺，那必須是有日光遍灑、窗明几淨的環境。我明，我真的明。站在書店，看着面前的落地大玻璃，身體髮膚感受陽光洗禮，你無可能還會想到要打開雨傘害怕紫外光。

大片玻璃對書店的重要，我早在昔日中環上樓的洪葉書店領略到。樂文空間太狹窄，田園選書無特色，當年洪葉就夠大、人少、書多。喜歡洪葉，因為喜歡洪葉個舖位。看書的時候，可以看到在中環扶手電梯走過的人，相反，在扶手電梯走過時，又可以看到書店看書的人——中環擺花街流動風景書店負責人，形容這是「你在橋上看風景，看風景的人在樓上看我」。樓上，就是上樓書店。

流動風景是我到過最有趣的書店，有書有唱片有影碟，全是二手，書有書的生命。書店的生命不止是書，店主還推動New Age生活，講瑜伽、冥想、正念、禪修，我最愛查閱店內的課程單張。有一次，跟店主搭訕，他認識我是做電影工作，問我名字，我介紹自己叫「Pierre」，他微笑回應自己叫「Je t'aime」。還以為他開我玩笑，後來發覺他是認真的。我不懂文字串法，但發音就是「Je t'aime」，法文我愛你。

珈琲時光 陀表書本唱片

侯孝賢的《珈琲時光》（2003），描寫淺野忠信守在一間小小舊書店裏頭，女作家經常去書店，其實是去找他。淺野忠信把一疊書和唱片交給她，又找來一部手提唱機，放入唱片，跟女作家一起試聽唱片。那場戲，鏡頭動也不動，以漫長的時間，記錄二人在小書店一起聽鋼琴音樂的時光。那種浪漫程度，就像你跟別人介紹自己是Pierre時，別人跟你說他叫Je t'aime。

女作家再訪書店，送淺野忠信一隻陀表，後來外賣咖啡送到，咖啡店職員親自捧着咖啡壺到來，遞上咖啡杯，在你面前倒咖啡。這種外賣服務，太令人羨慕了吧。在一杯咖啡的時光，他們的距離就在舊書店拉近。《珈琲時光》令我想叫真人外賣倒咖啡之餘，也令我幻想可以像「Je t'aime」一樣，經營一間有風景的書店。是人文風景，有流動風景，還有戀之風景。讓書店從逐步走進歷史陳迹的隧道，找到時間的出口。

文//皮亞

編輯//蔡曉彤

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