童軍跳彈牀：百載殖民變解放 九七年教訓盡忘

民不聊生廿載未遏，惟暴政已外傳。一四年，一帶一路，世界後知，以財以地事中共，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。諸國如斯里蘭卡，未察中共之大慾，迅被掏空。台灣免於大疫，蓋因早知中共本質。惟零星投共者不絕，尚未失守。

英人以為解殖之大義，簽訂中英聯合聲明，大患自始而起。解殖之義，在於人民當家作主。二戰後諸國解殖，獨立後國運未必昌隆，仍為自主政體。惟香港一地，移交予獨裁集團。故是次移交，官方名曰「回歸」，又曰：「全港市民熱烈慶祝回歸」掩耳盜鈴，早於未回歸之際，已騎劫民意。蓋因此獨裁共產政權，屬獨裁殖民主義之姊妹。民間及媒體則稱之為淪陷，直接簡單，亦無不可。

世界大患 始於獨裁

丙寅虎年，蘇聯西部一地名曰普里皮特（Pripyat），市內有一核電廠名曰「切爾諾貝爾」（Chernobyl）。核電廠發生意外爆炸，放射線物質旋即覆蓋鄰近地區，輻射雲散發至歐美及蘇聯境內各地。蘇聯刻意隱瞞，放射物質污染整個地區。北歐瑞典後而察覺，為時已晚。三十餘萬人緊急疏散，四千人歿。此為一例。

己亥豬年冬，疫發武漢。庚子鼠年春，湖北大疫，國內疫者八萬餘，死者三千。當局刻意隱瞞，吹哨者無力回天，鬱鬱而終。至三月中旬，竟稱無半本地感染，防控工作成功。黨宣傳機器之強大，不下於大躍進時期「人有多大膽，地有多大產」，某某省某某縣某某鄉稻米產量三萬六千九百斤。此又為一例。

中國已是獨裁暴政之宿主。

庚子三月，香港大夫袁國勇、龍振邦於明報刊登文章〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉，道武漢肺炎之原起，蓋因中共未於沙士獲得教訓：國人嗜食野味之劣根；政府毫無監管。文未及一日而撤，原因不明。

獨裁抗體 九唔搭八

武漢肺炎，疫發武漢，湖北大疫，傳世界。

歐美以為武漢肺炎乃新型感冒，以用面罩為恥。英相以國人感染而獲社群免疫力（Herd immunity）為防疫之本，置國人性命之不顧。其思維邏輯，實與香港「回歸」同出一轍：先感染獨裁，而後獲得抗體。港人抗命經年，元氣大傷，以武犯禁者下獄；以文亂法者禁言。廿三年矣，世人完全忘記西藏香港教訓，讓言而無信之獨裁政體立足於自己國家之中心，表面通商，實與虎謀皮，仍甘之如飴，令人側目。

世人遙望香港，每嘆息連連。無奈歷史不斷重複，英相約翰遜仍以華為發展5G技術；意大利投入一帶一路不遺餘力；斯里蘭卡出租深水港口九十九年予中國。待諸國覺醒之時，獨裁病毒已擴散全球，縱有抗體，必死傷枕藉。

香港禍亂源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方。

臨暴政而不亂，首重資訊透明，冷靜理性分析，勿人云亦云，以訛傳訛。

法西斯非中國人劣質文化之產物，歷史只不斷重複，人類重複犯錯，是萬惡之源。

如此態度，十多年後，世界大戰3.0定必出現。

作者林兆榮是香港著名巴膠

編輯//鄭志輝

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