讀書/新鮮熱辣：進化是獨裁與抗爭的博弈

重讀此書時，我想起了兩件往事。第一是幾年前我經常拿埃及異見人士戈寧（Wael Ghonim）的TED演講為教材，播給學生看。戈寧是2011年埃及革命的主要發起者，當年他利用社交網站動員群眾上街，直接導致獨裁總統穆巴拉克下台。但戈寧在演講中卻是討論，本來用作推動民主運動的社交網站，後來竟成了不同政見者互相攻伐的民粹之地。我常以此影片作為引子，跟學生討論網絡公民社會的應然之狀，以及相關的評論倫理。但今天看來，戈寧的告誡好像再沒有參考價值了，茉莉花革命發生後的那幾年，整個世界似乎都沉醉於網絡的公民力量裏，人民彷彿不用再以肉身和鮮血抵擋極權的坦克，只要讚好和分享，就能捲起非暴力的革命旋風。在這一前提下，我們才要好好討論網絡公共理性。但歷史證明了，獨裁者沒有被網絡打敗，埃及早已重歸威權政治之下，說好了的民生化浪潮被擋回去了，公共理性亦變成無從引用的泛泛之談。

第二件事是去年反修例運動期間，我參加了一場大學裏的放映會。播放電影是當時播到街知巷聞的《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》，事前我已私下看過一次，然後我就不安了：那電影太動人、太有感染力了，配合當時香港社會躁動而激盪的氛圍，很容易會讓學生們迷失於革命風火壯闊的幻想中。於是我花了很多時間，翻查電影資料和歷史背景，在放映會後跟學生分享。例如電影淡化了美國介入動員烏克蘭群眾反抗親俄政府的細節，也沒呈現革命後烏克蘭國內的經濟衰退和內戰困局。但出乎我意料的，是學生的反應比想像中冷靜，他們雖然很受電影的氣氛感染，但似乎因為正身處香港抗爭漩渦裏，反而生出了對抗爭浪漫化的抗體。他們大多都能理解，所謂「革命」並不是單純的壓迫與反抗，而是國際關係的角力；也知道民主自由不會一下子來臨，箇中過程可能十分漫長，甚至不見盡頭。

這兩件事，成為了我閱讀《獨裁者的進化》一書的好註腳。作者道布森（William J. Dobson）是資深記者和傳媒人，書中披露了大量有關採訪獨裁政府各級官員、以及眾多民間抗爭者的一手資料。本書出版於2012年，並以當時剛剛結束的埃及革命作結尾一章，中經委內瑞拉、馬來西亞、緬甸、伊朗、中國、最後以俄羅斯的獨裁個案起筆。此書的寫作有一鮮明主題，就是要打破我們對獨裁者的刻版想像：獨裁政體不再是龐然笨拙的恐龍，它已在廿一世紀中不斷進化——本書原名是The Dictator’s Learning Curve，實在沒中譯以「進化」為名那般傳神。

普京的獨裁藝術

書中最堪咀嚼的故事，還是關於封面那個氣定神閒的普京。當年鐵幕未落，年輕的普京在東德掌管監控情報工作，他處理的平民個人資訊數以百萬計，因此他老早就注意到人心思變，共產國際岌岌可危。但莫斯科卻毫無行動，身為中級官僚的普京只有獨自面對愈發洶湧的群情。書中這樣描述普京當年的心情：「這樣的窘境讓他渴求過去強而有力的主權大國俄羅斯之復興」。

作為獨裁者，普京優秀之處是他有強大的威權意志，卻同時保持聰明靈巧的政治腦筋。在他治下的俄羅斯，不再渲染殘暴的威嚇統治，沒有血腥鎮壓，不用大規模搜捕，而是藉經濟、法律和制度手段，不斷箝制公民社會的發展空間。全面控制傳媒是一途，不斷提高非政府組織和反對派組黨的經濟門檻又是一途，俄羅斯政府還可恥地（或可笑地）發明了「政府經營的非政府組織」（government-operated NGO, GONGO）這種怪胎，裝模作樣地在一些旁枝末葉上製造支持和反對聲音，營造蓬勃討論的幻象。而普京最裝模作樣的一着，自然是他參選總統時的作派了。他的支持率永遠是七成多，連暫代總統大位、讓他過冷河後再回鍋連任總統的梅德韋傑夫，也同樣有七成多的得票率，好等他們看起來是贏得漂亮，而並非舞弊。

抗爭者也在進化

但此書還有一個尚未明言、卻相當着迹的主題，就是抗爭者的進化。抗爭者渾身光環，但實際上卻全然不像法國浪漫派畫家德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）的名作《自由領導人民》（La Liberté guidant le peuple）裏，那位高舉旗幟、半露酥胸的女神樣子、一幅凜然高崇之態，相反，真正專業的抗爭者都來民間，卻被獨裁者訓練得更聰明、冷靜和機動。書中高度讚揚中國維權律師的靈活，他們擅於跟政權在法庭上周旋。我們總是以為獨裁者都是視法治如無物的封建主，其實他們都得以法治作遮羞布，而抗爭者也愈學愈聰明，以鑽營法制罅隙來對付政府。另外，書中也介紹了美國國際非暴力衝突中心（International Center on Nonviolent Conflict）的工作坊，向全世界的反對派領袖輸出各種非暴力抗爭運動的技巧。

這裏展示了一幅當代政治抗爭的博弈圖譜：一方是柔性的獨裁者，懂得滲透公民社會，操控輿論，卻又不把事情做盡，刻意為反對者留下宣泄缺口，免得全面鎮壓式統治令民間壓力爆煲，危及政權；另一方則是也擅於操作輿論、鑽營法律的專業反對派，他們不與獨裁者正面衝突，而是把戰線拉開到社會上每一層面上，他們既搞街頭示威，也做輿論文宣；明知選舉不公也特意參與，同時又不時在體制細節上跟政府對簿公堂。如果暫時忽略那些獨裁者偶而發難而導致的失蹤、綁架和意外死亡，整張圖譜彷彿就是一場大規模的政治捉迷藏遊戲。

對書中所述的種種事情，2020年的香港人應該感觸尤深。作者道布森在中譯新版序中亦特意提及2019年的香港，更高度讚揚香港抗爭者：「香港這些抗議行動規模之大讓全世界都驚訝不已，然而更讓大家驚訝的是他們富於策略的團隊紀律，有助於讓運動一躍而吸引到源源不絕的支持，讓這波公民抵抗能夠成功。香港不只變成兩套截然不同的價值觀相互衝突的展示櫃；這一連串竟然沒有領導者的政治運動，也給世人上了一課。」我相信若作者要修訂此書，香港的案例肯是最精彩的一章。反過來說，將香港抗爭者的凜烈之火，燃點在書中描述獨裁者和抗爭者的進化軌迹上，也令我們對當代國際政治有更深切的體會。由2011年茉莉花革命至今已近十年，道布森所講民主退潮已愈來愈明顯：茉莉花的民主成果幾已全部消磨掉；烏克蘭凜冬烈火變成漫長內戰；中國習近平恬不知恥地連遮羞布也不要了，宣布取消連任限制；而俄羅斯的普京也剛剛指使其喉舌議員動議，將總統任期歸零，好讓他可永續連任總統（這一點上，普京顯然比習近平更懂得獨裁的「美學」）。

港式抗爭是一次抗爭基因的特變

但在銅板另一面，抗爭者亦進化得頗有大氣：如香港的若水（be water）戰術，高度連結的國際鍵盤，還有不拘泥於暴力抗爭與非暴力抗爭的道德界線，並將兩者發展成雙重戰線互相助攻。雖然運動至今暫時退潮，但宏觀地看，「香港式抗爭」已成廿一世紀全球抗爭一次重大的基因突變，其進化生命力不可小覷。

道布森在書中〈後記〉言道：「『民主一定會戰勝獨裁，只是時間問題而已。』——這種信念當然錯得離譜。歷史並不遵循着某一種固定的軌道前進。」的確如此。歷史從沒保證過自由民主一定會發生，數百年前歐洲人提出的啟蒙信諾從未完全兌現過，冷戰後的「歷史終結論」早就是歷史笑話。還是香港詞人說得準：「變化原是永恆」，人生而為自由而戰，但不要妄想有解甲歸田的一日——這是政治世界的拋擲性。在獨裁者一直進化的當代世界裏，如果我們還是選擇站在民主自由的一方，我們就得不斷學習，不斷進化。這既是政治世界觀的問題，也是對「抗爭之後怎樣？」一類問題的回答。

文//鄧正健

編輯//劉家睿

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