七情上面：設計人New Life 靜觀330 好世界

沒想過，330，身心靈，設計師林偉雄及余志光（Eddy），竟是十多年前合作過的朋友。2003年他們合組公司CoDesign，因緣際會，同年為我和謝至德設計了一本前衛之作。當年不知道，現在回想才發現，那本書，是我研究生涯最滿意的。

年紀有番咁上下，興趣轉到身心健康，竟又碰上了他倆，而奇妙的是，他們在設計界闖出名堂，在2008年開始，由商業設計，走到社會公益設計，業務有不少比例轉到NGO、社康等非商業項目。也因此，事隔多年，我們又碰頭了。事緣係，世侄女報料，有天聽Eddy談及新生會Cafe 330，他雙眼發亮，說得很投入，一臉滿足，接job做到咁開心，好少見。不錯，香港是搵錢至上的商業世界，但看真一點，不少人在努力成就更豐富的人文價值。我略知背景之後，當然不會放過這個330故事。

Eddy及阿雄是設計大師靳埭強的大弟子。2008年，靳叔舊公司有個舊同事，在新生會上班，覺得很多有意義的服務，總帶有社企「嗰陣除」，設計頗為「趕客」，覺得有點可惜，私下帶Eddy及阿雄參觀新生會，大家出於good will，想幫吓手。他們相約到訪青衣泳池角落的新生餐廳，無論裝修，餐牌、擺設，大家都明，係「社企風格」，由社工打印過膠那一種。「新生」兩個字也有暗示——餐廳由復康者提供服務，食客光顧，常有「恩惠」之心，那本是好意，但若只為幫助復康者，而不是食物吸引、不是氣氛啱口味，客人不會返轉頭再幫襯。

他倆回想當年，社福界一般認為形象設計，是錦上添花的「奢侈品」，所以大都不假外求，由機構內部自行包辦。而社企運作，不少在商業上難以sustain，主要靠資助，錢是用在受助者身上；業務收入，只是聊勝於無。社企設計之所缺，正是他們覺得可以made a difference的用武之地。當年阿雄找來另一位專長市場推廣的朋友，打算一起撰寫Proposal，第一次接觸新生會，出盡牙力，可惜敗興而回。世事經常不按你我的意願，撞板之後，又無端白事，水到渠成。那個起初沒現身的市場達人，一年後加入了新生會，擱置了的形象工程，又擺上了議程表上，而第一個mission possible，就是威爾斯醫院新大樓的Cafe 330。

幫襯係feel good 唔係施捨

2010年新大樓落成，新生會拿到了「樓梯底」一角，CoDesign接手做形象品牌，梗係唔想搞另一個新生餐廳。Eddy話，你入Pacific Coffee，因為啱feel；你入新生餐廳，係因為「做吓善事」，咁樣一定冇競爭力。他們設計新大樓Coffee Corner，目標係﹕一、冇咗陣「社企味」，二、正常人與復康者，冇分隔，三、客人幫襯，係因為feel good，唔係施捨。

330三粒字，神來之筆，是如何誕生的？早在2008年那個「瀨野」proposal已經提出，為新生會轄下所有社企改名。33起初是「新生」諧音。最後敲定330，意指身心靈的平衡，既跳出狹義的新生康復，同時連接病人與常人。正如本欄一再強調，患病與正常，是一個連接的系譜，由確診患情緒病的一端，到正常生活的另一端，中間有很廣闊的灰色地帶。身心靈，三合一，整合健康，是所有現代人都需要的良方。

威院咖啡閣起名Cafe 330，是CoDesign標誌性的牛刀初試。「樓梯底」好似Harry Potter，邊緣空間，最差嘅環境，練成一個有同理心嘅魔法師。樓梯底的劣勢，可以化作優勢，小空間全天候木質暖佈局，加上開心、簡單的線條，搣走社企小畫家風格。顧客覺得好味、有型，業務才有生命力。設計之外，menu也得upgrade，Eddy話，多得新生團隊全力投入，食物味道及賣相，都拍得住其他新潮餐廳。阿雄和Eddy回味當年，津津樂道。康復者在Cafe 330上班，與有榮焉，覺得有一種自豪感，有self recognition，自我觀感大大不同。這些點點滴滴，潤物無聲，好設計並非錦上添花，並非市場搵銀花招，而是接通了「人作為人」的共存尊嚴。兩位著名設計師，當年只收五分之一設計費，卻是滿心歡喜，搵錢之外，有更大的滿足。當年一起合作的幾位年輕設計師及室內設計師，拍膊頭幫手，柴娃娃，好開心。他們回想起來，十分感激。

早些年，我和老婆大人，每周到威院一次。她有公事，我係司機，經常在Cafe 330打躉。當時未知是出於CoDesign之手。我留意到，疲倦的醫生護士，在這裏放空、唞唞氣、吹水打牙骹。我自己也挺喜歡在這裏chill out，Americano Coffee，配上日式芥末煙三文魚半份sandwich，也是完全合胃口。那時有一個復康者肥叔叔，輕鬆上班，抹枱清潔，平日不時見他在沙田城門河一帶出沒，獨個兒在河邊散步，自得其樂。設計不單單是畫公仔、搞Logo。好的設計，在你不知情的時候，touch you at the heart。

搵銀同時平衡心靈健康

說到這裏，阿雄大笑，社企賺錢，問題馬上出現，生意太好，工作太忙，復康者頂唔順，要調整步伐。Eddy若有所思，想起早年為商業設計絞盡腦汁，其實不一定認同背後的理念。商業世界，搵錢搵到盡，跑數跑出病，正正就是tipping off the balance，工作與生活，搵銀與公益，應有個平衡點，你推過界，把平衡拉倒，跑數搵銀，往往犧牲了心靈健康與關懷。330不單是一個樓梯底Coffee Corner，而是一種生活哲學。

威院之後，有中大Cafe 330。我常光顧，經常在早上10時半等新生會工場送來的新鮮Banana Muffin，感覺真好，好像與康復者是相連的，同時我又喜歡一口咬muffin的香暖快意。

Eddy及阿雄說，及後有HKU Cafe 330，最新的是明愛醫院Cafe 330，還加上了一個橙色大圓圈的室內設計，寓意Wholeness & Protection。2015年推出Newlife 330靜觀Apps，讓身心靈健康，以設計介入日常。

現代城市人修習mindfulness，往往避談spirituality，因為宗教門戶，常有矛盾，不談為妙。但我們談了個多小時，慢慢進入一些核心話題。阿雄修佛，也研習靜觀；Eddy信耶穌，不上教堂，但按我的觀察，心態上是虔誠的。他說，撇除宗教的外衣，他相信的，最終是一個愛字。阿雄也笑說，佛教宗派，各有繁文縟節，但他最嚮往的是寬心感悟。CoDesign，一耶一佛，合作無間，那是不是源自於一種，超乎於你我的，大善空澄？

訪問完結前，Eddy在想，什麼是好設計？設計的意義是什麼？這是他倆對自己專業的Ultimate Concern。我作為外人，只覺得群體之間，形而上、形而外，必有互通，感知的聯繫，超乎於理性語言；好的設計，若服務於資本家，能刺激消費，形象就是symbolic money；好的人文設計，若服務於人，又能成全生活，那必定，飲於大善之源，關愛於人性之本。

離開CoDesign的時候，想起newlife330 App，裏面有個卡通人物1仔，係Eddy及阿雄嘅brainchild。點解1仔講嘅嘢，好似出自我把口，仲講得好過我，而我又好多年前識得呢兩條友。佢哋之前唔係咁禪㗎喎！十幾年，轉一轉身，轉角又有另一道門，大家又相遇，而且好啱傾。肺炎搞到大家要適應新嘅生活模式，但亦未必只得絕路。多咗時間喺屋企，可以搵吓1仔，傾吓偈。

文//馬傑偉

編輯//陳志暘

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