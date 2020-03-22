圖文城市：哀悼的共同體

【明報專訊】來到本周，全球因疫症而逝去的人，已經過萬。執筆之時，意大利單日就有六百多人離世。在網上看到的所有圖像中，最深刻的，就是意大利報章一整疊厚厚的訃告。從前讀疾病史，讀到一座城市可以因一場疫症而陷落、人們的回憶錄述說身邊人逐一死去的恐懼，會覺遙遠，如今是明白多了。想到這些，特意到跑馬地香港墳場走一走。十多年前，第一次跟教授來這兒，才知道好些在香港剛成為殖民地後，在這城市過身的英國人，皆因疫症和染病而死，並葬於此，所以這片空間也盛載1841年後的香港疾病史。在這場所思考疫病與生死，可特別留意到許多墓碑，都是折斷了的石柱，象徵突如其來的死亡和縮短了的生命，而這天察看的墓，剛好有一刻上I miss you I miss you I miss you的字句，教人動容。
第一次到訪這墳場到現在，最記得的都是入口刻在石上的兩副對聯，一為「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同」，另為「今生相愛於基督，來日重逢在天上」。不論什麼時代、在什麼國度，疫症中最被記得的歷史，也許關乎政治、恐懼、英雄、事態的發展等，但那終歸是無力的、集體哀悼的時刻，哀悼加起來多得無法逐一被認識的逝者，就如勉力去讀匆匆刊出的大量訃告。我近距離拍下對聯上這個「君」字，不論逝者故土何處、有何宗教信仰、心中的「天上」在何方，我們並不相識，但願諸君安息。在疫症中，無論是什麼讓人保持距離、加強隔閡，世人始終都是在哀悼的共同體。