圖文城市：哀悼的共同體

第一次到訪這墳場到現在，最記得的都是入口刻在石上的兩副對聯，一為「今夕吾軀歸故土，他朝君體也相同」，另為「今生相愛於基督，來日重逢在天上」。不論什麼時代、在什麼國度，疫症中最被記得的歷史，也許關乎政治、恐懼、英雄、事態的發展等，但那終歸是無力的、集體哀悼的時刻，哀悼加起來多得無法逐一被認識的逝者，就如勉力去讀匆匆刊出的大量訃告。我近距離拍下對聯上這個「君」字，不論逝者故土何處、有何宗教信仰、心中的「天上」在何方，我們並不相識，但願諸君安息。在疫症中，無論是什麼讓人保持距離、加強隔閡，世人始終都是在哀悼的共同體。

文、圖//黃宇軒

編輯//林曉慧

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