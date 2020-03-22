這也要算是因應新一波蔓延至歐美的疫情的連鎖效應吧。病疫在與貧富不均和種種不平等硬碰時，會是一番如何的景象？又如果，當自由市場亦無力挽？

因應海外歸來港人而出現的第二波疫情，既急且兇，政府昨日宣布新一輪的抗疫措施，重新開放不久的文康設施和公園再度關閉，公務員再次WFH，DSE終究仍需延期。相對於武漢的艱難都是含糊不清的想像和民間傳說，意大利慘絕人寰的狀况清楚呈現世人眼前，聞者心酸；這邊廂，本地醫院情况亦轉趨緊急，網上可見醫護呼籲留家不要外出社交的帖子，本來已經鬆開出現疲態的防疫陣線能否重新拉緊，不無憂慮。

留守時，不如閱讀。今期起我們也來嚮應，網上開放「星期日生活」所有內容予讀者免費閱讀至四月尾，與讀者一起迎向夏天。同時，我們邀請讀者在這段期間一起思量改變，不論關於個人抑或社會，將閱讀心得傳給我們，我們會挑選刊登在「留守好讀」一欄。

另外，今期特別推介讀曾經參與反恐工作的前警官Martin Purbrick的文章，他由上世紀九十年代的波斯灣戰爭寫到今天，去年下半年至今反政府示威相關的政治暴力，真可以恐怖主義看待？

編者話//黎佩芬

圖//吳浚匡

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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