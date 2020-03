【明報專訊】疫症之初,流行起WFH(Work From Home)之說,今期我們輕輕推一下RFH,Read From Home是也。全球抗疫,日常運行被迫煞停,人權自由甚至被迫擱下,實行新的一套社會操作,名叫齊心抗疫。有出版社為了給社會打氣,擬定抗疫書單並在網上提供免費下載,讀書人立時興奮不已。而在抗疫時讀書,難免會一邊看着疫情和世界發展,一邊思量世界的走向,以及改變的可能;譬如林康琪這陣子讀諾貝爾經濟學獎得主杜芙若 (Esther Duflo)跟班納吉(Abhijit V. Banerjee)著作Good Economics for Hard Times,就想到疫症會不會改變資本主義這個大主題。