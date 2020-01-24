「打針」DIY啫喱花 零失敗果凍

海藻提煉製果凍 寒天做花葉

Ivy一年前被啫喱花的美態吸引，她搜尋資料後，發現本港教授啫喱花的導師並不多，幾個月間她幾乎已逐一拜師學藝。學畢基礎技巧後，她想把自己的經驗分享予更多人，今年初開始舉辦相關課程，教大人和小朋友一些簡單的唧花技巧。她指啫喱花的變化很多，由最簡單的荷花、康乃馨等造型，到最複雜的玫瑰花都有，單是用作唧花的花針都有超過100款。

在課程中，導師會為學員預先準備直徑12厘米、透明的啫喱底，學生用針筒提取有顏色的agar注入啫喱中，如這次示範的小海棠，會先由中間的花心開始，這也是最複雜的部分，先要垂直下針，慢慢注入顏色再抽出針筒，在不同角度重複4次才能做出花朵含苞的形狀。相對花心而言，向外四散的花瓣反而輕鬆易做。

放膽「落針」 補針修正失誤

由於agar待在室溫時容易凝固，因此製作時一直要用熱水盆盛着，待其處於液態時用針筒抽取，如果唧花時間太久，也需要把針筒嘴放回熱水中，讓凝固了的agar變回液態，以免針筒嘴被堵塞。Ivy形容這是個零失敗的DIY，即使只有9歲的小朋友也可放膽「落針」。「透明部分的啫喱是很堅韌的，很難弄穿。即使下針時唧出的顏色形態不太美觀，或者花瓣位置太稀疏，都可以用補針來補救，除非下針時很大力，弄致底部有很大範圍破爛了，不然都有方法補救，加上我採用的是小班教學，人多時亦會有助手協助，隨時都能為學生解困。」

■花の果凍製作班

主辦：心悅手作@自由人

費用：$450起/堂（約2小時）

查詢：9330 9992