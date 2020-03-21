登高避疫唔使迫 規劃路線App 尋秘境山路

山友分享私藏路線

在專業行山界無人不識的手機程式ViewRanger，雖然搜尋功能不支援中文，並非用作搜尋香港指定行山路線的好選擇，但如果用家只想知道附近有什麼行山路線，仍然可借助GPS功能，找出附近一帶由其他用家上載的路線；又或在主頁縮放地圖，便會顯示選擇範圍內的路線選項，用家可以點閱路線介紹，了解路線詳情，以及路徑高度圖，評估難度。

預載離線地圖 毋懼無手機網絡

撇除中文搜尋能力較弱的問題，ViewRanger其他功能都相當全面。例如可預先在ViewRanger網頁版設計路線，再同步至手機App上使用，利用GPS帶路，於地圖上顯示有無偏離路線。Apple Watch用家更可下載手表專用程式，將路線下載入手表，毋須經常拿出手機搵路，非常方便。

此外，ViewRanger也支援地圖下載功能，只要行山前預先下載，即使走到手機網絡未有覆蓋的範圍，地圖畫面都不會變成一片空白，大大減少迷路風險。下載時，用家可縮放屏幕上顯示的區域，來決定需要下載的範圍，而界面會實時顯示下載地圖所需的記憶容量，讓用家更有預算。

自設路線 系統計算長度及攀升幅度

用家可在ViewRanger網頁版的設定版面上，在地圖逐點畫出行山路線。用法很簡單，先在網頁版登記成為會員，登入後便可點選頂部「Routes and Tracks」當中的「Create Routes」，在右方彈出式選擇框內點選「Route generation:Automatic」，讓系統自動因應地圖路線形狀作修正，之後便可以在地圖上逐點設定路線。系統會實時計算路線長度及攀升幅度，你亦可點選「Graph」觀看路徑高度圖，更清楚掌握路線的難度。

規劃路線完畢，便可點選「Save」儲存。之後只需在手機上安裝ViewRanger應用程式，以同一帳戶登入，便可在個人版面的「Routes」上找回路線來使用。如果想跟朋友分享你規劃的路線，可先進入已規劃好的路線頁面，之後點選右上角「Menu」，即可將路線匯出成為GPX檔案，朋友就可用支援相關格式的裝置如手機App、運動手表來開啟檔案使用。

■ViewRanger

支援系統：iOS、Android

價格：免費（另有內購程式）

網址：www.viewranger.com

文：wongyim

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com