香港藝展疫流中重開 安全距離賞城景 畫遊英韓 相遇荃灣

停互動展品 分段入場控人流

關閉個多月，康文署本月陸續開放部分文化設施，雖然轄下所有表演場地不會早於3月底前開放，不過4間博物館，包括香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館及茶具文物館則在3月11日起開放部分展覽設施，但互動展品及公眾節目則繼續暫停。另外亦實施分段式參觀，每節兩小時，每日即場派籌，而部分展覽則延長展期。

300年英國風景 聚焦巨型油畫

4個博物館中最值得到訪的要算是去年11月才剛剛重新開幕的香港藝術館，相信很多人還未有機會參觀翻新後的藝術館。如今重開後可看到5個不同展覽，當中4個免費，而收費展「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」的展期原本只到3月初，現在已延期，大可趁最後機會觀看。這個與英國泰特美術館聯合策劃的展覽，展出76件泰特館藏，呈現過去300年英國風景畫的發展。當中焦點是David Hockney的Bigger Trees near Warter，由50幅油彩布拼合而成4米多高，12米闊的大型油畫，佔據整個展廳。

另外不可錯過的還有展期延至4月中的「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰一百周年展 （第一期）」。2019年是吳冠中誕辰100周年，而香港藝術館特設的「吳冠中藝術廳」亦在此時開幕。吳冠中多年來捐贈不少作品給予香港藝術館，是次展覽除經典油畫、水墨作品外，還有寫生原稿、畫箱、畫具及留學法國證件，以及本地及海外藏家的私人收藏，不少均屬首次展出。

翻新後的香港藝術館充分利用沿海優勢，每個樓層也有落地玻璃並設長櫈，在這裏看看海也是樂事。另外1樓更有戶外空間讓你透透氣，而地下的coffee shop亦是開放式設計，面向維港，讓你呼吸新鮮空氣。

政府場地以外，其他小型場地也在3月份開始舉辦展覽活動。PMQ元創方的「國立現代美術館美術銀行收藏展」，帶來韓國國立現代美術館美術銀行（MMCA）的收藏品，包括韓國現代藝術先驅金昌烈、鄭相和及李東熀，以及國立現代美術館「年度藝術家」得獎人徐庸宣及憦瞬烢的作品共34件，分為展示韓國抽象藝術演變過程的「色彩」、拼湊韓國都市面貌的「都市」，以及韓國與西方藝術感覺交匯的「融合」3部分。

荃灣生活照印米袋、棉布上

而在南豐紗廠，繼續以荃灣社區為主題，「遇上荃灣」以藝術呈現新舊社區面向，第一部曲「鄧詩廷攝影展」，領觀眾走進福來邨、香車街街市、沙嘴道球場及荃灣大會堂等，這些因為荃灣工業發展而衍生的社區生活空間。有趣的是其展示方式，相片分別打印在不同的載體上，例如裝米的膠袋及象徵紗廠的棉布上，感覺更緊扣生活。

● info

香港藝術館

開放時間：上午10:00至下午5:00 （逢周四休館）

查詢：bit.ly/2xHOns1

國立現代美術館美術銀行收藏展

日期：即日至5月2日

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座 6至7樓

入場：免費

查詢：bit.ly/39Wkdjd

「遇上荃灣」第一部曲：攝影師鄧詩廷攝影展

日期︰即日至5月2日

地點︰荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠G09 KoKo Coffee Roasters

入場︰免費

網址︰www.themills.com.hk/event

文：林喜兒

編輯/王翠麗、李東阳

電郵/culture@mingpao.com