職場News：生產力局課程 「疫」市自強

香港生產力促進局生產力學院一直推出不少跟品牌管理有關的課程，4月將舉行「體驗曲線認證課程：解決痛點 + 創造樂點」（u.hkpc.org/MN）。體驗曲線是由《體驗經濟》作者Joe Pine提出的理論，經過10多年的企業實踐和驗證成果，化品牌的曲線起落為體驗喜樂，實現「客戶一位、員工一路、品牌一世」，協助企業持續獲利。

「客戶一位」指的是，在互聯網+體驗經濟時代「客戶體驗」不僅重要，更不容忽視。企業忽略體驗，等於忽略客戶，最終只會失去支持。體驗思維就是使用者導向的思維，企業持續設計並優化客戶體驗，便能提高客戶滿意度，凝聚忠實客戶，再憑客戶口碑不斷擴大市場佔有率。

提升企業員工雙向協力

「員工一路」的意思是指任何企業都應該以人為本，員工是企業資產一部分。要讓員工多走一步，不是靠企業單向推動，而是企業員工雙向協力。只有員工把企業當作自己事業奮鬥的平台，擁有創始人思維，員工才會發揮1加1大於2的效能，把不可能變可能。「品牌一世」則指產品會被抄襲，服務亦可模仿，唯有品牌才讓企業與眾不同。企業與用戶的關係能否一生一世，則視乎每次看得見和看不見的互動決定。這次「曲線認證課程」找來擅長體驗設計的Tricor卓佳服務香港首席營銷主任Daryl Choy，以實例解釋體驗曲線和其應用，或者能協助一眾高管人員、營銷總監在逆境下找到一點方向。

3送1優惠 鼓勵員工培訓

另外，生產力局亦提供 「企業培訓3送1優惠」，以支持企業在疫情和企業寒冬下仍然鼓勵員工培訓，詳情可參考www.home.hkpcacademy.org/buy-3-get-1

整理：Tung Cheung