e新品：100倍變焦+1.08億像素 5G機王打響頭炮

Galaxy S20系列有3款手機，包括Galaxy S20、Galaxy S20+及Galaxy S20 Ultra，定位各有不同，其中以Galaxy S20 Ultra規格最高。它有4個後置鏡頭，除了見慣見熟的1200萬像素超廣角鏡頭及景深鏡頭，還有使用1.08億像素感光元件的廣角鏡頭，以及4800萬像素的潛望式變焦鏡頭，可提供10倍混合式光學變焦、100倍高質素數碼變焦。雖然用上100倍變焦的機會少之有少，但10倍混合式光學變焦則相當實用。

8K拍片 截取3300萬像素靚相

整個Galaxy S20系列都支援8K影片拍攝，雖然大部分電視機都未支援8K播放，但手機加入高清截圖功能，用家可在播放8K影片時，一按屏幕左上角的截圖鍵，變成一張3300萬像素的相片。就算在旅行期間只顧拍片而忘記影相，都能藉此取得高解像度相片。另外，新系列加入「一攝多拍」功能，手機的後置4鏡頭能在10秒內隨機以不同鏡頭、加入不同效果和濾鏡拍攝相片及影片，最多拍出10張相片及4段影片。

雖然現時未有香港網絡商正式推出5G網絡，但根據廠方提供的理論數值，下載一套6小時的劇集只需30秒。而為配合高速容量需要，Galaxy S20 Ultra內置最高16GB RAM及512GB ROM，同時最高可外置1TB的microSD記憶卡，配合內置5000mAh的電池，不怕玩幾小時便沒電。

■Galaxy S20 Ultra

售價：$9998（256GB版本）$10,998（512GB版本）

查詢：3698 4698