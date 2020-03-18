Collect：倫敦拍賣 藝壇新星冒起 日間總成交增12%

富藝斯倫敦20世紀及當代藝術日間和晚間拍賣會，總成交額分別有1123.8萬英鎊（約1.1億港元）及2141.9萬英鎊（約2.2億港元），在疫情陰霾下成交率高達九成。

「藥櫃」以逾千萬港元落槌

晚拍有如樂壇金曲頒獎禮，入選作品均實力非凡。藝壇大哥氣勢依然強橫，82歲pop art大師Ed Ruscha的作品God Knows Where以折算約3000多萬港元成為成交價榜首。在疫情下，對醫學主題有特殊偏愛的英國藝術家Damien Hirst的作品Bodies十分應景，放滿空藥盒的藥櫃價值折算約千多萬港元，排名第3，此作品為藝術家的畢業創作，30年前僅以約6000港元售予藏家，如今升值不少，非常誇張。所謂「長江後浪推前浪」，拍場和樂壇頒獎禮也常有新星冒起，首踏拍場的36歲非洲畫壇新星Amoako Boafo氣勢如虹，作品The Lemon Bathing Suit引來激烈競投，比估價高10多倍成交，勇奪第10位。

相比起來，日拍就像新秀歌唱比賽，作品未必及晚拍重磅，卻是孕育新人的平台。富藝斯20世紀及當代藝術部專家Tamila Kerimova說，日拍總成額比去年上升12%，說明市場仍持續有力地發展。如深受亞洲藏家歡迎的43歲畫家Eddie Martinez的作品Entitlement，以折算約300多萬港元登上榜首。另外，36歲及42歲的年輕藝術家Lucas Arruda及Hernan Bas的作品亦刷新個人世界成交紀錄，分別登上Top 3及Top 10。48歲畫家Genieve Figgis的作品Group Portrait on the Stairs以折算約百多萬港元成交。它雖未能躋身Top 10之內，但屬作者第3高成交價作品，另外兩幅最高價作品去年在香港秋拍落槌。

亞洲藏家口味趨國際化 線上競投

富藝斯香港20世紀及當代藝術部晚間拍賣主管Charlotte Raybaud說，知名度高的藝術家作品仍維持高價。「亞洲藏家口味明顯漸趨國際化，遠在倫敦的拍賣會亦吸引大量亞洲客透過線上和電話競投。」她透露Lucas Arruda的破紀錄畫作，及晚拍Top 6的加納藝術家El Anatsui的作品Affirmation都是由亞洲藏家購得。她說美國非裔和非洲藝術家的作品很受亞洲市場歡迎，相信勢將影響本港。另外，藏家口味亦愈來愈受文藝界的活動影響。「成交價破紀錄的藝術家大多在大型藝博會或私人美術館辦過展覽，這也成為重要指標。」

■日拍作品：

．Group Portrait on the Stairs（圖）

．Untitled (from the Deserto-Modelo series)（圖）

■晚拍作品：

．Bodies（圖）

．The Lemon Bathing Suit（圖）

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

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