靈敏小車求變 前驅繼續好玩

近10多年大型車廠都在求變，除了因為電動車時代即將到來，還因為市場競爭愈來愈激烈，激烈到連一直堅守的原則都要基於買家要求而慢慢放棄了，例如向來主張後輪驅動佈局能夠帶來較大駕駛樂趣的寶馬，都漸漸不再堅持，繼2系小型多用途車後，再將前輪帶動佈局引入到新一代入門型號1系之中，令這車系正式跟RWD說拜拜。

後排較上代鬆動 尾箱設暗格實用

事實上在同級小車市場，只餘下寶馬堅持採用後輪驅動佈局，雖然車迷們都相信這傳統設計能提升駕駛樂趣，但也局限了小車在其他方面的表現，例如由於要在底盤預留空間放置傳動軸，因而令車廂空間變得逼仄；亦因為引擎動力傳遞過程較前輪帶動汽車長，所以不利降低耗油量以配合愈來愈收緊的環保標準。這些先天缺陷在小車上會顯得更加明顯，因此寶馬將新1系的驅動佈局「由後轉前」實屬無可厚非，反正今時今日的前輪帶動新車，經過工程師的調校後，對大部分駕駛者來說，駕駛樂趣方面分別也不會太大。

改用新的前輪帶動佈局後，新1系的車身總長度較上一代縮短了5毫米，軸距也下調了20毫米，同時車身闊度與高度分別增加了34及13毫米，這些看似微小的改動組合起來，令新1系的外觀變得更貼近傳統揭背車，以往頭長尾短狀似縮水旅行車的車系獨特外形線條不再復見。當然，大家仍然可以透過車頭的「雙腎形」（double kidney）鬼面罩知悉它系出寶馬的身分，但試想像假如沒有了這項標誌，新1系的線條其實跟平治（Mercedes-Benz）A-Class、福士（Volkswagen）Golf差不多。

說到底，轉用前輪帶動佈局後，車廂的空間感得到改善才是最重要。過往兩代1系，車廂地台中央部分由於要遷就底盤下的傳動軸及相關傳動零件，令車廂空間感有如其他後驅車一樣，不能避免地顯得狹窄，這對於車身本來就不大的小車來說是「趕客」的，尤其是當其他同級對手提供愈來愈舒適的乘坐環境時，以往的1系就顯得有點落伍。新1系雖然仍不能像日本小車般提供全平地台，但它的後座明顯較上一代鬆動，廠方說法是車廂後排的腳部空間增加了33毫米，頭頂空間上調了19毫米，這些增長對小車來說都不算是小數字，相信大部分人置身在新1系的後座時，都會覺得空間感合理，不再皺起眉頭。

除了後排變得稍為闊落，行李尾箱的容量也因為轉用新驅動佈局而有所改善，總容量比上一代增加了20公升（達到380公升），而且移開地台板後，會見到一個略為下陷的置物暗格，進一步提升載物的實用程度。

扭軚轉彎不遲滯 加速爽快

很多寶馬擁躉都認為，後輪驅動車款才算得上是「真寶馬車」，不過對車廠而言，如何延續車系健康發展，吸引更多買家付款才是實際。再加上以目前的科技水平，以及寶馬工程團隊已累積多年製作新MINI的經驗（新MINI車系中沒有後輪驅動型號），要製作富駕駛樂趣的前輪帶動1系，相信也不是太難的事吧。

事實上，新1系採用了跟現役MINI Countryman相同的UKL2新型底盤，它適用於前輪帶動、4輪驅動以至混能、純電動型號，是一款通用效果甚佳的多功能設計，有利車廠降低生產成本。為了保持寶馬車系一貫的操控敏銳感，廠方將用於同廠電動車i3的ARB技術移師至新1系之中，令車子的操控輔助反應比舊款只配用動力穩定控制系統（DSC）快上3倍，同時消減了傳統前輪帶動汽車的轉向不足（understeer）負面效果，因此令新1系的駕駛感保持靈敏，動態效果也比不少同級揭背車明顯。

試駕後，會覺得新1系提供的操控感確實敏捷靈巧。扭軚轉彎，車頭指向準確而不太感到遲滯。紮實的車身結構、調校得宜的懸掛設定亦令轉向動作可以利落穩妥地完成。濾震效果也很好，是一部駕駛質感甚高的揭背車。有趣的是，試駕的118i配置了一副排氣量不超過1500c.c.的直列3汽缸小型引擎，它以寶馬車罕見的橫置方式裝配至引擎艙中，輸出動力的最大數值雖然不算特別出眾（最大馬力140hp），但在高效能的7前速雙離合器波箱配合下，能夠為車子帶來豐厚而爽快的加速效果，是一套工作效率甚佳的動力組合，亦帶有一點有如小跑車般的衝勁，十分討好。

總括而言，新1系在轉用了全新的驅動佈局後，令車廂的空間感比舊型號闊落，整體實用程度及舒適感獲得提升；採用新的駕駛輔助系統後，車子力保靈敏的駕駛感及操控表現，再加上工作效率甚高的引擎與波箱，令新款1系成為刻下最值得留意的高級揭背車。

■第3代BMW 118i Sport規格

車型：5門5座位高級揭背車

引擎：1449c.c.，直3，渦輪增壓

馬力：140hp/4200-6500rpm

扭力：220Nm/1480-4600rpm

傳動：7前速雙離合器自動Steptronic

驅動：前輪帶動

加速：0-100km/h，8.5秒

耗油：5.0-5.7L/100km（平均）

長闊高：4319×1799×1434mm

軸距：2670mm

車重：1320kg

售價：$309,900起

查詢：3129 9000

文：莊達民

編輯：梁小玲

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