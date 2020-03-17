論盡教育：幼稚園嗌救命！

受肺炎影響的行業，各行都有，小婦人只關心教育。大學、中、小學最多是停課，仍未影響至經濟層面，但幼稚園連根基都動搖。除大學外，資助的中、小學受影響最小，完全不牽涉經濟，校舍是政府的，燈油火蠟全部有公帑照住，只考慮停課期間如何「停課不停學」，唔好畀學生荒廢光陰，成日掛住打機，懶開就懶；幼稚園複雜好多，雖然有資助，但以人頭計數，人頭走下一個，走下一個就大劑啦！有開辦PN班部分全日制及長全日制的就更慘。

無上堂仲要交學費？

屋漏更遭連夜雨，船遲又遇打頭風，據一個調查報告，六成三幼稚園表示PN班家長拒交學費或退學，K3及K1亦有一成半如是。教協一連三天向全港幼稚園做問卷調查，共收到238份回覆，約七成需收費學校有家長停交學費或退學。總而言之，慘慘慘！學生不足，政府資助減少，即係要裁員，更嚴重的要倒閉。現在有啲幼稚園已向商界看齊，八折支薪者有之，放無薪假者有之。共渡時艱已成最流行口號。站在家長立場，我個仔都無接受服務，無上堂，無理由我仲要交學費，言之成理。還有一個隱衷，該名家長本身也可能是被放無薪假期者，甚或是被裁者，無服務仲要交費？總之家家有本難念的經。退學潮對一些私立不受政府資助的幼稚園似乎影響較微，因為私立幼稚園通常較有名氣，一位難求，讀得私立，一般家長比較富裕，恐怕退學後失去學位。

學校停課 校車行業食白果

王師奶忽然想到有一種同小學、幼稚園關係密切的行業更慘，無乜人提佢哋，亦唔會有人幫佢哋，那是校車。學校停課，校車被迫停駛，校車車費係逐月交，家長連學費都不交，怎會交校車費？校車分兩類，一類是旅遊巴型，一類是小巴型。旅遊巴型可載五六十個學生，如果停載，牌費照交，泊車費數千，司機失業，跟車姐姐失業；小巴型的車主就是老闆，學校停課，車主不會有收入，個個月食白果，點頂？

幼稚園是本港教育重要的一部分，面對不可預見的疫情影響，並非人為不彰，教育局似乎不可袖手。難道讓幼稚園一間一間閂門，幼稚園教師一個一個下崗？王師奶呼籲教育局快快出手，以去年12月人數為基數，資助所有接受政府資助的幼稚園，填補部分全日制及長全日制的赤字。教協和教聯會宜合作督促政府挽救幼稚園的困境，相信兩會都有幼稚園教師和校長的會員，為什麼不振臂一呼？

要幼稚園嗌救命，是政府之耻！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第285期]