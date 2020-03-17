家庭有教：疫情中對孩子多寬容

調節對孩子要求 多一點關心

其實因應疫情影響，孩子難免也會感到困擾和壓力，工作或精神狀態亦會變得相對鬆散，不能夠集中精神去完成日常工作如做功課、溫習和協助家務等。因此，家長宜予孩子多一點寬容，調節對他們在行為、情緒和學習上的要求，同時加多一點關心與支持，幫助孩子有平靜安穩的心情。家長可以作以下調節（Allowance）：

˙當孩子鬧情緒時，多聆聽他的想法和感受，嘗試對孩子表達明白和理解，並容許適度的發泄，例如：「我留意到你感到有些困擾。」、「其實現在的情况，覺得擔心、焦慮，都是常見反應，不用怕說出來，讓負面感覺離開，可能會使你舒服一點。」

˙若孩子感到驚慌或擔心，容許孩子多點依賴和依偎你，告訴他：「我從前遇過有其他小朋友，都有類似情况，他們都會擔心一陣子，後來也會舒服點。」

˙孩子因情緒反覆減低了工作、學習的意欲和效率，甚至連娛樂的動力也會減少，家長可暫時接受孩子相對輕微的散漫表現，明白會與平日有落差，並與孩子商討和制訂日程時間表，特別是在停課期間如何分配好學習、家務、休息和娛樂時間

˙留意時間表的編排和執行宜寬鬆和靈活，所安排的工作量是孩子勝任有餘

˙讓孩子明白因為壓力而引發的負面情緒是可以接受的，但並不包括反覆出現的負面，甚至是破壞性的行為

˙與孩子一起商討和嘗試適合孩子的減壓方法，多尋找機會正面地抒發情緒

˙在日常生活中保持適當的幽默與創意，與孩子一起說笑玩樂，也有助紓緩在未明朗的環境中產生的鬱悶與不安

˙為減低過度接觸有關疫情的報道而過分焦慮，家長在有需要時宜稍加限制

如欲了解更多疫情中的孩子支援，可下載本中心《疫境童行：兒童及青少年應對病毒心理支援手冊》及《抗疫同行》親子故事書：

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文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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[Happy PaMa 教得樂 第285期]