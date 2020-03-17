國際親子台：工作紙以外的選擇

麵包種菌實驗 了解細菌生長

（1）細菌小子大測試

口罩需要配合乾淨雙手才是上策，小朋友不明白手仔四圍摸有多骯髒，更不了解看不到的細菌是如何運作的。我們可以透過簡單小實驗，讓小朋友深刻明白細菌的生長。

工具只要1至2塊麵包與4個保鮮袋。將麵包分成4小塊，先讓小朋友未洗手情况下摸摸第一塊包，然後放入保鮮袋，再在袋下寫明是未洗手的作品。然後讓小朋友洗手抹乾後，再摸第二塊，放入第二個保鮮袋。第三塊以乾淨手套包着摸，放入袋。最後一塊，拿起鞋子踏兩腳，才放入最後的袋。這樣就完成了種菌實驗的第一步，接着觀察變化，大概5日左右，我們就看到曾觸及過鞋底的麵包，變成又黑又發霉。沒洗手便摸的，有小量黑點；另外兩塊，因為雙手乾淨，還是原好。簡單實驗，足以讓小朋友了解細菌的生長、洗手的重要，以及求真的精神，大家不妨試試。（圖a）

（2）廢物變城堡

網購成了這段時間的消費主流，當中牽涉不少包裝紙箱，這些看似廢物，卻足以讓小朋友樂上數天。將砌Lego的玩意變成砌紙箱，一時間包裝廢料成為寶貝，小朋友由砌一個只給公仔玩的Lego城堡，演化成自己都能入內的小城堡。這裏的學習重點包括：認識形狀、重量、設計、結構及空間感。單是讓小孩子選擇及討論什麼形狀的箱該放底、哪個適合放高，已是很好的學習。（圖b）

（3）我的小植物

種植的好處，大家也知道。想提的是，藉此培養小朋友的觀察力與責任感才是重點。小豆的生命有賴小孩子的每天灌溉、悉心栽培，幼兒（尤其女仔）最喜歡的想像遊戲是照顧BB，把小豆、小薯、小草、小花化成他們照顧對象，每天觀察，甚至記錄它的生長情况。我們培育孩子成長，何嘗不是一樣？讓小朋友也一同經歷，造就對方成長，確是可貴的經驗。

文：Hello Bonnie

修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第285期]