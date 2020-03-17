讀樂樂：揀對食物 吃出活力

作者梅默特‧奧茲，是心臟外科醫生，也是哥倫比亞大學的外科教授。他說「食物是良藥」，只要你懂得吃「好」東西，就隨時可以產生效果。同時，他把「食物」形容為「橡皮擦」，功能強大，能除去曾經犯下的不良生活方式與健康的大錯小誤；「食物是延長線」使你活力更盛，壽命更長，科學界每年也發表數量龐大的新論文，印證食物對壽命的影響力。「食物是神聖的」，當你與良好飲食和美好感受連結時，等於發現當中的巨大力量，為生活帶來身、心、靈各方面的改善。最後「食物能解決問題」，引導你重新訓練身體與味蕾的機會，當你能終身維持良好飲食習慣，必能提升個人的免疫力。

好食物如橡皮擦 除錯重拾美好

「求人不如求己」。首先，拒絕加工食品，學習全新的飲食觀念，選擇那些從摘下來到上桌樣子都一樣的食物，這些愈接近天然狀態的食物，益處愈大；再進一步改用橄欖油、學習閱讀食物標籤、認識5種有益的脂肪、拒絕進食反式脂肪、吸收理想的蛋白質、多吃水果蔬菜、接受單一碳水化合物和用黑巧克力取代糖，再配合以下各項策略﹕「身邊擺滿超級食物，抵擋邪惡時刻」、把「別吃什麼」改成「吃什麼」、「轉移注意力，避開魔鬼食物」、「吃飽才去採購食物」和「每天寫下自己吃過的，讓你產生責任感」，這樣持之以恆，相信一定會成功。

最後，要有強健體魄，不能單純依靠保健食品，還要多做運動及注意精神健康，這一切先要靠自己全力爭取，改變需要從自身開始，努力學習才有進步，推己及人，同心協力，必能夠成功抗疫。

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第285期]