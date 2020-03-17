民房四寶：教育是為了什麼？

當大部分教師每天都要花掉大部分的精神和時間，用從不熟悉的視像會議軟件來預備從不習慣的網上教學，無論是預錄還是實時教學，不單是壓力，更是有心無力。有小學教師告訴我，她每天用「Zoom」跟小一學生上課，坐在鏡頭面前，是一種明知不可為而為之的悲哀。中學生比小學生更難管理，即使在屏幕前看得到、聽得到，但他們是否在上課，教師根本管不到。有中學教師說，他每日按着上課時間表在鏡頭前似在「自言自語」，抱着的大概是不能盡如人意，只求無愧於心的無奈。教師沒有選擇，學生更沒有選擇，無論是否在聽、在看，他們都被「囚」在屏幕前，特別是父母可以在家上班的一群，一舉一動都被監視、被提醒，坐在電腦面前，我彷彿聽到「活着受罪但是又離不開」的心曲。

網教換湯不換藥 應啟導自主學習

因疫情而催生的網上學習，對大部分學校來說，是退而求其次的方案，說白一點，就是因為無法回校上課，才被迫網上教學，總好過什麼也不提供。筆者不反對網上學習，相反更鼓勵學生透過網上資源來學習。可是，觀乎今天停課下的教學情况，學校只是改變了教學形式，卻沒有改變教學目的。 因此，教師每天只吃力地用不熟悉的工具來追趕課程進度，彷彿完成課程進度就是達到教育的目的，功德圓滿。假如我們看真一點，這樣把課堂搬到網上來，其實只是實現了停課不停「教」，學生是否學得到、學得好，大家心裏有數。

在我來看，教育不能一成不變的。既然教學形式要變，教學的目的為何不稍作改變？教師的專業在於啟導學生、誘發學習，並不是拍片、錄影、做主播，我常說，教師不應把自己視為知識的提供者，在使用網上學習的當下，更不應如此，因為要教授的知識，互聯網上已有無數的影片與動畫，不論是內容、拍攝手法、表達技巧、趣味性等都遠比學校做得專業，不是說教師做不好，而是為何要教師做呢？今天網上學習最大的好處就是讓學生奪回學習的自由，不受限於教師所預備的材料，教師可以定下題目，給他們空間在網上找尋相關知識，在課堂上誘發他們分享自己的發現，師生間作有意義的互動，甚至引導他們作高階思維的討論，這才是網上學習的優勢。

教育是為了什麼？為的就是改變。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]