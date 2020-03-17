媽媽維特：網上學習的大實驗

同時，我也知道這想法是相對浪漫的。隨着復課一再推後、「疫情何時了」未許樂觀，如何在曠日持久的疫情下維持學業，成為切切實實要面對的問題。大仔就讀的官津小學屬中庸一類，在3月開始推行全體網上教學。大勢所趨，我也就轉而引導孩子適應新的學習模式。

器材不足 父母科技知識有限

當前的大規模網上學習，可說是前所未有的教學實驗，碰碰磕磕在所難免。作為一個兼職文字工作的全職母親，我慶幸有較多的在家時間和個人資源，輔助阿仔跨過屏障。然而，我也為缺乏這方面資源的家庭慨嘆。

有報道曾指出，一些劏房家庭的子女因缺乏電子器材而無緣上網學習。我所見的卻是，無法跨越網上教學隔閡的家庭，遠遠不止社會上最貧窮的一群，可以相當普及。以我仔學校為例，學生大多來自區內公屋家庭，他們可以為子女提供上網的手機或電腦，但父母或是忙於工作，或是對流動科技應用所知有限，能給予的輔助有限。

阿仔學校推行網上教學的頭一天，網絡塞車非常嚴重，學生們呆等幾小時都無法打開預錄的教學短片。校方第二天改用微軟串流軟件開短片，卻沒同時發通知講解相關轉變，學生只能瞎摸。更甚的是，即使家長能按上網常識索驥，依然不得而入，原因是校方提供的學生帳戶，權限原來並不覆蓋相關軟件，校方對此卻沒在意，到家長最終聯絡上IT人員並指出漏洞，已差不多又折騰了一天，可說不斷磨蝕學習動機。

要求自我管理 小學生難達到

技術困難還可克服得到，更大的問題卻在於網上學習所需的自我管理，對小學生實在是門檻過高。學生們要觀看教學短片，也要做堂課、家課，為此每科都會有教學大綱兼課業一覽等檔案，以便自我管理流程。這安排本意甚佳，問題是要閱讀一個佔兩三頁的pdf檔，並在字海般的大表中，找尋相應的說明，再「照單執藥」，其實需要相當的閱讀應用能力和學習動機。用手機查閱的話更是費力。

少數家課可以在網上平台做和遞交，但更多的是工作紙和作業的pdf檔。由於過年前學校因行政緣故收起了所有作業本，所以學生都無作業可用，唯有靠教師把作業掃描進pdf。學校說，如沒法打印出來做，可以把答案另寫紙上或簿中，復課後釘回作業本上。於是我那不修邊幅的阿仔，就隨便在形狀不規則的廢紙片上寫答案，渾沒想到日後如何尋回紙片，又或認出是哪個功課的答案。既然作業已買了，那麼回校領回可以嗎？學校卻說不，原因是學生眾多，家長代領作業可能製造接觸感染風險……

家長當然可以選擇把所有pdf檔都打印下來。問題是那些家中不會打印、跟我大仔一樣「哩啡」的孩子，恐怕不在少數，而他們不會懂得告知父母有這些結構障礙。我深深覺得，網上教學所見的隔閡在影響學習效益甚至基本的學習權利，可謂跨代貧窮的另類深化。唯盼一切只是起點，會逐漸改善和變好。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]