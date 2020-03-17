家教明言：讓學習「動」起來

正如我在上一篇文章所分享，家長們如行有餘力，可以好好和孩子計劃分享、幫助別人，這也是在經驗一堂寶貴的生命教育。這次的文章，我們再來探討在疫情下如何建立孩子的學習動機。

學習與生活、興趣結連

因應疫情停課，網上教學如雨後春筍在大、中、小學甚至幼稚園積極開展。有賴這十多年智能手機的普及和教育同工的無私分享，眼見同工不斷努力預備電子教材，這次長停課的教學預備，相對2003年SARS時實在有進步。但「菜餚」是準備了，回到教育的根本，學習的主角仍然是學生。不知家長有否觀察到孩子在家學習，少了教師面對面的互動授課，沒有了同學一起學習的氛圍，仍然可以投入學習嗎？停課不停教只是增加教學素材，停課不停學才是教育最期望發生的事情。孩子被大老虎追趕會拚命逃跑；孩子看到前方的美麗蝶兒飛舞也會快跑迎前，兩者都在快跑，所不同的，正是學習中最核心的部分——內在動機！

與其說我們如何啟發孩子的學習動機，不如說，我們怎樣保護孩子的內在動機。學習是人類的天性，不說別的，家長有沒有發覺孩子很喜歡問問題，你會如何回應？有耐性的你會逢問必答，更高明的你會引導他思考尋找答案，但請勿嫌孩子「囉嗦」，好奇心是祝福孩子一生的禮物！

跳出框架 點亮內在動機

保護孩子內在動機的方法就是把學習生活化。人類的學習緣於解決生活上的問題，這段日子孩子時間多了，家長就和孩子來一次親親大自然、一起炮製一桌親子大餐、齊齊動手修理家中的家具……當孩子更多發現學習是與生活有聯繫的，他會對學習更着迷。

另外，建立孩子內在動機的事情就是把學習趣味化，何謂趣味就要看你有多了解孩子的興趣。我們試着走進孩子的世界，來一次刺激的桌上遊戲、溫柔的親子共讀、在家中自製攤位運動，還有陶冶性情的睡房音樂會、別開生面的家庭畫展……所有和孩子生活興趣結連的都是不可多得的學習機會。和孩子跳出日常的學習框架，當看到孩子發亮的眼睛和滿足的歡笑，我們就知道學習在發生，孩子的內在正被點亮，他們經歷到學習的樂趣，這段日子將會照亮小人兒終身的學習路途。

文：鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]