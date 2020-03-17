親子筆陣．背山傲海：未來社會所需的7種人才（下）

4. 應用之才

隨着知識普及和專上學額不斷增加，加上網上學習技術的發展，未來要取得文憑學歷也會更加容易。另一方面，因為科技發展帶來的工種轉變和新工種的增加，企業所需的知識技能往往不是學校課程可以教導出來的。這兩種趨勢相加，就會使得學歷文憑的價值和作用大減。未來社會各行各業甄選員工的條件，人人都有並且只是靠考試能力而得到學歷文憑將不再重要。企業需要的員工能力，是能操作，能合作，能溝通，能變通，能自行解決問題的實際應用能力。所以說，未來社會的一紙文憑變得更容易，更普遍，因此應用之才更顯重要。

5. 文化之才

因為網絡和交通的方便，以及全球經濟一體化，現在的地球已經是個地球村了。而未來，可能會是地球樓甚至地球家了。到時一間學校的學生，一所公司的同事可能來自不同的國家和種族，信奉不同的宗教，擁有不同的生活方式，也各有各的禁忌和習慣。如果不懂得尊重這些不同文化，不但無法和同事好好相處，更有可能得罪了同事而不自知。所以說，未來社會的世界疆界更模糊，更靠近，因此文化之才更顯重要。

6. 品德之才

未來的社會，隨着電子科技人工智能的飛躍發展，許多現在還要依靠人手的工作將會完全自動化。而由於科技力量的強大，如果有人不當使用，它的破壞力也會更大。因此「是否誠信可靠」將會代替「是否精明能幹」成為衡量人才的重要標準。到時老闆或上司倚重的，不再是能言善道、「眉精眼企」的叻人，而是可以信賴的，不會貪污奪權或欺上瞞下的誠信善良之人。到時同僚和同事樂意相處的，同樣也不是口甜舌滑的「醒目仔」，而是可以信賴的，不會邀功卸責或出賣同僚的誠信善良之人。所以說，未來社會的科技力量更巨大，更廣泛，因此品德之才更顯重要。

7. 靈性之才

以前人類是「日出而作，日入而息」，電燈發明後，日入也可以不息了，這是科技延伸了工作的時間。在今天這個網絡時代，互聯網和智能手機的結合，則身處天涯海角都擺脫不了工作。這是科技延展了工作的空間。未來的社會，工作的時間和空間都將進一步延伸。而社會愈發達，科技愈便捷，生活的節奏就愈急、愈亂。日復一日，周而復始。我們的心情很容易變得急躁，我們的生活很容易變得枯燥。因此如何在這種「急躁」和「枯燥」中安頓自己心靈和情緒，是未來很重要的一種能力。所以說，未來社會的生活節奏更急促，更混亂，因此靈性之才更顯重要。

以上各種才能，是未來社會最需要的才能。但有哪一項是DSE、TSA、BCA、默書、測驗、補習、做抄寫、做練習……可以培養的呢？沒有！所以說在今天應試教育體制下的學生，即使是高才，也只是考試之才，並非社會之才，更非未來社會所需之才。所以希望家長們記住這個「『8不』教育觀」的第4觀——培養孩子做明日社會的人才，不是做今天學校的高才。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]