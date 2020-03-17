亂溝漂白水 小心爆毒氣彈

不少專家指出，漂白水和酒精在消滅病毒或細菌的效率及效用上都表現甚佳。在這非常時期，兩者被熱捧成抗疫法寶，繼而出現搶購潮，實在不難理解。但不少人沒有正確使用這對消毒孖寶，未能物盡其用，除了減低其本身功效，更會增加安全風險。到底怎樣使用漂白水和酒精才最安全和發揮最大效用？

清潔劑過水後 再用漂白水

「漂白水切勿混合其他清潔劑或化學品使用，特別是『哥士的』，否則會爆炸！」具16年家務助理經驗的長者安居協會一線通管家易服務星級家務助理呂慧然說：「為安全起見，我建議先用清潔劑除污，過水後才用經稀釋的漂白水消毒。」

有「火博士」之稱的香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑也指出，漂白水可將色素分解，透過氧化作用把帶顏色的分子轉化成沒顏色的分子。它是以氯為原料製成的產品，因其具強氧化可破壞微生物的重要結構，如蛋白質、核酸等，所以能有效殺滅細菌、真菌及病毒。

陳鈞傑表示，一般含氯的漂白水產品，在不同酸鹼值條件下會發生不同變化。當其酸鹼值介乎pH3至pH7時，會處於「次氯酸分子」（HOCl）含量最高的狀態，這時殺菌能力最理想。如混入工業用蘇打（碳酸鈉）會令其酸鹼值上升，當上升至pH12或以上，它會離解成「次氯酸根離子」（ClO-），這時殺菌能力會降低；若混合過量酸性的醋、通渠水（硫酸）或鏹水（鹽酸），當其酸鹼值下降至低於pH3後會變成有毒的氯氣（Cl2）。「『次氯酸』雖然穩定度低，易被分解，又不能長時間保存，但因殺菌能力強，低濃度已有相當效力，是理想的漂白水配方。」

陳鈞傑提醒，清潔劑配方成分複雜，切勿和漂白水混合使用，否則會出現化學反應。其中一個情况是會出現「氧化還原反應」，令清潔劑和漂白水一同被分解而失效。另外，固態哥士的在漂白水溶解時會釋放熱能，不但會分解漂白水，還會釋出大量氧氣和氯氣。若把它們混合後密封在玻璃樽等器皿中，會因氣壓逐漸增強而把器皿谷爆。

熱水稀釋、存放太久 分解失效

「漂白水具腐蝕性，使用前不但要先開稀，還要戴眼罩、口罩、圍裙和手套等保護裝備。它不可接觸熱水，也不可在陽光下暴曬。購買時要留意使用期限，開封後最好在1年內使用。」呂慧然說。

陳鈞傑解釋，漂白水是濃縮液體，接觸眼睛和皮膚會造成化學燒傷，不慎飲用亦會中毒，用作消毒時，一般應用清水1比49或1比99的比例稀釋。按衛生防護中心建議，家居清潔使用分量為1比99，清理嘔吐物、排泄物時分量為1比49。

陳鈞傑說，漂白水在40℃以上、長時間受光線照射及接觸熱水後會被分解而失效，所以一般原裝漂白水都會用不透光的膠樽盛載，而使用時也不宜用熱水開稀。另外，漂白水會隨時間逐漸被分解，故不宜過量囤積，要留意包裝上的有效期，開封後應盡快使用。而存放時要避免接近爐頭或長時間有光線照射之處，亦不要放在櫃頂以免液體從高處四濺，放在陰涼的地面或櫃的低層較安全。另外，不可用透明的膠水樽（聚對苯二甲酸乙二醇酯，PET）盛載漂白水，因其是強鹼性會把膠樽分解；而金屬器皿亦會被漂白水腐蝕而失去光澤。

部分五金店會出售散裝工業用漂白水，陳鈞傑說成分和在超市出售的原裝家用款式大致相同，但要注意濃度。「家用漂白水的濃度約5%至6%，但工業用的高達10%至12%，主要是給工業漂白布料、紙張或實驗室使用。」若想在家居用工業用漂白水，需用清水稀釋一倍或以上，即一份工業用漂白水加入同等分量清水，使用前再用清水以1比49開稀便更安心。

酒精遠離火種 濃度高反削效能

「各式酒精產品含不同成分，用甲醇製造的有毒，不能塗在皮膚上。另外，要避免在廚房或有明火的地方噴灑酒精，否則有可能引發火警。」呂慧然說。陳鈞傑進一步解釋，酒精具破壞微生物蛋白質的能力，所以有消毒殺菌功效。「酒精是含有羥基（-OH）的小分子化學物，常見的成分有甲醇（methanol）、乙醇（ethanol）或異丙醇（isopropanol）。」異丙醇是常見的消毒搓手液主要成分，部分產品會用乙醇製造。因甲醇含毒性，只能在工業上製造其他化學品，不能製作搓手液等醫藥用產品。

陳鈞傑表示，乙醇是啤酒、烈酒等酒精飲品的成分，氣味比異丙醇芳香。「含60%以上乙醇的烈酒或茅台酒具一定殺菌功效，而啤酒和紅酒分別只含5%及12%乙醇，故不具殺菌能力。」他說在港出售濃度高於30%的乙醇產品須徵稅，成本較高，所以售價會比用異丙醇製造的產品昂貴。「疫情前一支200毫升的消毒乙醇約售100元，用異丙醇製造的相同分量產品只售十多元。」

陳鈞傑說，美國疾病控制及預防中心建議消毒酒精的乙醇或異丙醇的濃度約60%至80%，效能會較理想。「一般市售的乙醇和異丙醇的比例約為70%至75%，可直接使用。但購買民間自製的酒精搓手液時要留意濃度，部分產品可能含95%的乙醇或99.9%的異丙醇，濃度太高殺菌效能反而會較弱。」他解釋，濃度過高，酒精對細胞的滲透力反而會減弱，阻礙它深入細胞深處殺死細菌和病毒。另外，他提醒酒精產品易燃，不要在廚房噴灑或擺放在爐頭附近，手持燃點煙草時不要使用。

陳鈞傑建議，五金店出售漂白水或酒精予市民前可先稀釋至常見的家用濃度，並提供正確的化學標籤，列明成分、濃度、危險警告和注意事項等，以保障用家安全和店家的法律責任。若出售缺乏合規格標籤的危險物品可能觸犯化學品安全條例。

文：呂瑋宗

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

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