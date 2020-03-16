做gym非年輕人專利 長者版負重運動健骨強肌

「哎呀，唔去得唔得呀？」起初，太太老是這樣問我。她本好靜，加上一副心思都放在孫兒身上，樂於忙忙碌碌的弄孫生活。但幾年下來，她也漸漸愛上了運動。現在如果有什麼小病，我勸她暫時休息不要做運動數天，她還會發點小脾氣呢！

太太的智能手表上「圓滿畫圈」（Close Your Rings）——完成她的站立、活動和運動的目標——變了她每天最堅持要完成的事。

試過有人問：「都這把年紀了，還學人上什麼健身課？做gym練大隻咩？散散步、遠足等就得啦！」

我無意貶低散步和遠足的好處，因為我也是遠足愛好者，星期五有空都會跟太太和朋友們一起遠足郊遊。但在平日會做的運動外加上負重運動，對骨質密度以至一個人的整體健康，卻是非常有效。

骨質疏鬆有很多成因，年齡和性別這些因素是不可改變，但在可以改變的因素中，運動是極為重要的一環。其中，以負重運動最有效果。

努力造骨 提升骨質密度

硬邦邦的骨頭在人體內其實是活的組織，每一刻都在持續更新中。新的骨組織由成骨細胞（osteoblasts）製造，而老的骨組織又由破骨細胞（osteoclasts）所分解。在造骨的過程中，要用上鈣質；當身體缺鈣時，就要靠分解骨組織來釋放鈣質。

負重運動不怕遲 找醫生評估

研究發現，在負重情况下，骨頭內的破骨細胞會減少活動，而成骨細胞則會更努力地造骨。所以負重運動可以有效提升骨質密度。除此之外，負重運動更可增強肌肉，預防跌倒。

至於，人到初老之年，才開始負重運動又是否太遲呢？誠然，由青春期開始到骨骼完全成熟（大概18至25歲）是骨骼生長最敏感的時期，最能受負重運動影響。但成年後再做負重運動還是會有一點效果。如果你年輕時就已經喜歡運動，那恭喜你，你早就鍛煉了比其他人強健的骨骼，要隨年齡增長、骨質逐步流失至骨質疏鬆的地步較難，只要維持一個活躍的生活習慣就好了。但如果你已經進入人生下半場而又不是時常運動，最好先找家庭醫生檢查及評估後才開始運動。

運動中享受安靜幸福感

我問太太，運動究竟能給她什麼滿足感，讓她在感冒時都要堅持做？她說：「我能感受到非常安靜的幸福感。吸入空氣，吐出空氣，呼吸聲中聽不出凌亂。」她拿了村上春樹《關於跑步，我說的其實是……》的句子回應我。她性子本來就急，靜態的冥想也不能靜下她的思緒。反而在運動之中，專注動作、呼吸讓她有寧靜平和的感覺。

在新型冠狀病毒肆虐之時Close Your Rings，社會充滿恐慌和憂慮的情緒，在這個時間該做什麼？除了家居清潔及避免到高危地方外，可多到郊外空曠地方吸吸新鮮空氣，加上多做運動！要運動，才能令身心強壯。大家都要保持健康！

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：劉家睿

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