人狗傳新冠欠證據 毛孩防疫 免傳真菌寄生蟲

專家指出，新冠病毒能否「人傳狗」或「狗傳人」暫時未有結論。但人與動物之間有不少互相傳染疾病，如金錢癬、鈎端螺旋體病等。獸醫提醒，不論是否「疫境」，主人平日亦應做好個人衛生，定期為毛孩杜蟲及接種疫苗，保護彼此健康。

狗疑似感染≠具傳染性

一名新型冠狀病毒肺炎確診患者飼養的狗，病毒測試呈弱陽性反應，惹起病毒能否「由狗傳人」或「由人傳狗」的疑慮。漁護署表示，現時未有數據證明以上說法。

香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達（Siddharth Sridhar）指出，假如狗曾嗅聞患者的口罩，口鼻觸碰到病毒，樣本化驗呈陽性的機率高。由於反覆測試結果呈陽性，這意味着該狗很可能被感染，但感染不代表具有傳染性，目前沒有足夠資訊、證據表明可由狗對人傳播。而要「確診」狗是否感染，需要進一步檢測：

1. 從狗的樣本中培養病毒

2. 與飼主的病毒比較，狗樣本中的病毒有否出現基因突變

3. 檢查狗是否產生了針對病毒的抗體

現時未能確定新冠病毒能否人狗互傳，但人類與寵物之間有不少互相傳染的疾病，寵物主人宜多加留意。

人畜互傳疾病 嚴重可攞命

金錢癬 真菌致皮膚發炎脫毛

金錢癬為常見於人與動物之間互相傳染的皮膚病，香港愛護動物協會註冊獸醫陳亭熹表示，金錢癬多出現於免疫力較差的人及動物，包括幼童、年長動物等。由於本港天氣較潮濕，真菌容易繁殖，一旦動物毛髮或人類皮膚過量積聚真菌時，便會發炎，形成金錢癬；患上金錢癬的人及動物，皮膚會出現環狀紅色丘疹，致毛髮及皮屑脫落，嚴重者皮膚更會多處脫毛。

陳亭熹曾接觸主人與動物同染金錢癬的個案，強調此病並非單單是「動物傳人」，亦可經由人傳染動物。治療方面，金錢癬多出現在動物耳尖、尾巴、四肢等部位，病情較輕的動物可用藥水及藥膏洗抹患處，嚴重的則需要口服藥物來滅除真菌；獸醫會抽取動物的毛髮樣本作細菌培植，確定樣本呈陰性，不再長出真菌，才終止療程。

蛔蟲 寄生小腸致營養不良

蛔蟲為一種常見寄生蟲，呈長圓條狀，能寄生在人體及動物的小腸內，蟲卵經糞便排出體外。陳亭熹表示，部分人接觸帶有蛔蟲的狗糞後，沒有洗手再接觸嘴部而受感染，出現肛門痕癢、營養不良等徵狀。衛生防護中心資料顯示，如患者體內有大量寄生蟲，可導致嚴重併發症，如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎等。

一旦動物受感染，糞便中會出現圓條狀的蛔蟲，嚴重者則需用上超聲波掃描來斷症。在臨牀經驗中，陳亭熹曾接觸一隻流浪犬個案，牠腹部腫脹，經超聲波掃描後發現內有大量蛔蟲，最終需接受手術剖腹除蟲。

弓形蟲 人貓共睡可致流產 香港罕見

貓進食未經煮熟的食物，如豬肉、牛肉，或出外捕獵，可能會感染弓形蟲。陳亭熹表示，健康的貓感染弓形蟲後毫無徵狀，主人難以及早察覺；但如大量感染弓形蟲，則有可能出現發燒、疲累、結膜炎、走路不穩等徵狀。由於本港家養貓大部分都吃貓罐頭及貓糧，因此感染弓形蟲的個案較罕見，陳亭熹在6年臨牀經驗中都未接觸過。

貓感染弓形蟲後，糞便中含有卵囊，一旦孕婦觸碰後未有洗手，繼而接觸嘴巴，則有可能受感染而導致流產。「預防上，緊記清理貓糞前先戴手套，保持個人衛生，勤洗手，以及避免與貓共睡。因為共睡時，具有傳染性的貓糞或會黏上人的毛髮。」陳亭熹補充，貓如感染弓形蟲，接受抗生素治療，療程約14至21日；一般而言，貓感染弓形蟲後會自然產生抗體，日後不再受到感染。

鈎端螺旋體病 似感冒 死亡率達10%

鈎端螺旋體病可感染人類和動物。陳亭熹表示，鈎端螺旋體屬細菌存活於受污染的溪水，亦多寄宿在老鼠體內，因此如狗接觸帶菌的老鼠尿液或受污染的溪水便會受感染，再經尿液排放鈎端螺旋體屬細菌。當人接觸狗的尿液後，內裏細菌經黏膜或皮膚滲入體內，引致感染。

根據衛生署資料，一旦狗及人感染鈎端螺旋體病，若沒有及早治理，可能會出現嚴重的腎、肝、腦、肺或心臟感染，甚至可致死。香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，鈎端螺旋體病的初期病徵與感冒相似，因此難以斷症，但若延遲醫治，死亡率達5%至10%，因此屬於嚴重的傳染疾病。

但蕭粵中補充，鈎端螺旋體病在本港病例不多，亦非必然由動物傳人，如人們到溪間玩水時亦有可能感染。陳亭熹表示，寵物主人可由預防措施入手，為狗接種預防疫苗，減低感染風險；另外，帶狗到郊野時應自備食水，切忌讓狗飲用溪水。

用消毒劑後要過水 免動物過敏

新冠病毒疫情令毛孩主人提高警覺，但以上疾病隨時威脅毛孩及主人的健康，亦不容忽視。陳亭熹表示，主人平日應定期為動物杜蟲及杜蝨，當中杜蝨每月一次﹐以滴頸劑經皮膚滲至動物體內，杜絕蝨、牛蜱等昆蟲；杜蟲每隔3個月一次，餵動物服食口服藥，杜絕寄生蟲，包括經蚊傳播的心絲蟲。

除了杜蟲杜蝨，陳亭熹提醒主人亦需注意個人及家居衛生，與動物外出回家後，需以清水或寵物濕紙巾輕抹動物四肢。疫症當前，不少人會以1:99漂白水或滴露消毒劑清潔家居，但由於動物或會對它們過敏，因此主人以漂白水或滴露清潔家居，待10分鐘殺菌後，再以清水清洗，減少消毒劑的殘餘物。

文：鄧安琪、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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