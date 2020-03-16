食得Smart：紅米藜麥 擊退「疫」境壓力

1.均衡飲食穩守防線

均衡飲食雖然是老生常談，簡單的概念包含不少原理。均衡飲食指每天應該要進食五穀類、蔬菜類、水果類、蛋類、魚類、肉類、豆類、奶品類及水分。只有飲食均衡，身體才可以攝取充足的營養素，增強身體機能及免疫系統，為我們把守最重要的防線。

2. 升糖慢五穀阻皮質醇搗亂

疫情令人憂慮，身體會產生較多壓力荷爾蒙「皮質醇」，令身體對能量的需求增加。因此需要補充足夠的五穀類。壓力荷爾蒙同時會使血糖上升，所以應選擇升糖速度較慢的食物，既可預防血糖過高，亦為身體提供穩定的能量，建議食物有紅米、糙米、藜麥飯、藜麥粥、燕麥片、燕麥糠、全小麥的早餐穀物及麵包和非油炸的粉麵。

3.多色蔬果助儲免疫細胞

抗疫另一重點是增強抵抗力。不同顏色的蔬菜及水果含有大量抗氧化營養素（見附表），有助中和有害物質，使身體儲備更多免疫細胞，以抵抗病菌侵襲。除了一般常見的茄紅素、胡蘿蔔素、花青素、硫化物和大蒜素外，還有很多未知的植物化合物質都有助提升抵抗力。身心受壓時會容易便秘，蔬果及高纖五穀類可以提供豐富的膳食纖維以保持腸道暢通，防止有害物質在體內積聚，影響抵抗力。

4.足夠蛋白質助防禦

攝取高質素的蛋白質，身體才可以製造足夠的免疫細胞，其中蛋、雞、豬、牛和海鮮均含有豐富的高質素蛋白質。而奶品類如低脂奶、乳酪和低脂芝士等；黃豆製品如豆腐、豆漿、腐竹和素雞等，同樣有豐富的高質素蛋白質。建議少選擇較多脂肪或接近骨頭部位的食品，如排骨、腩、翼、爪、皮、面頰和全脂奶品等，這些食物提供較少蛋白質，而且脂肪含量較高，當中更多是引致血管硬化閉塞的飽和脂肪酸。

另一方面，壓力會使肌肉分解，使我們更疲倦及削弱抵抗力，足夠的蛋白質可補充營養。雖然不少人會因海鮮及蛋類的膽固醇而卻步，但科學研究發現，它們不會大幅增加血膽固醇量，所以大家可適量進食。

5.水分做清道夫排毒

水分是身體的清道夫，足夠的水分可以幫助排走體內廢物及保持正常新陳代謝（即分解毒素及合成有用物質）。而且，當我們受到病菌侵襲，免疫系統還擊時會導致體溫上升（發熱），如果缺乏水分便不能及時降溫，可引致身體其他機能或器官受損，所以水分對抗疫十分重要。

均衡飲食包含各種元素，大家除了保持個人衛生勤洗手，透過均衡飲食來增強自身抵抗力也同樣重要。

文：蘇永源（聖雅各福群會註冊營養師）