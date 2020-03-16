腸菌「三歲定八十」 失衡招病致肥 移植好菌 改善自閉醫腸炎

香港中文大學研究發現，腸道微生物群對健康影響重大，而且腸菌「三歲定八十」，從懷孕期至孩子3歲前腸道微生物容易受環境影響，3歲前建立有益腸道菌群，對孩子日後健康影響深遠；而透過破解腸道微生物群的奧秘，就能預防和治療多種疾病。

中大成立糞便庫，捐糞者的健康要求比捐血者更嚴格，而且每天要到醫學院的指定廁所「捐便」。

◆黃：黃秀娟（香港中文大學內科及藥物治療學系腸胃肝臟科教授、腸道微生物群研究中心副主任）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■腸道微生物防病控情緒？

問：什麼是腸道微生物？

黃：一提到腸道微生物，總會想到有害、令人生病的「惡菌」，其實腸道微生物對身體健康十分重要。人體內有40萬億的微生物，包括了細菌、病毒和真菌，主要住在小腸和大腸內，我們和微生物互惠互利，它們幫助我們吸收營養、增強免疫系統、防止病菌入侵，甚至控制情緒。

不少研究發現，當腸道微生物失衡，惡菌增多、益菌減少的時候，會引致不同疾病，例如：炎症性腸病、糖尿病、肥胖，嚴重可引致癌症。有研究亦指出，兒童疾病如皮膚過敏、自閉症，都與腸道細菌的關係密切。

■3歲前建益菌黃金期？

問：腸道菌群「三歲定八十」？

黃：俗語說「三歲定八十」，原來從母親懷孕至孩子3歲前人體內腸道微生物十分不穩定，容易受環境影響，因此3歲前是建立有益腸道菌群的黃金時期，可對孩子日後的健康帶來長遠和正面作用，甚至影響一生。

每個人都有其獨特的腸道微生物群，媽媽懷孕時會傳給嬰兒，要保護腸道微生物，孕婦要注意飲食，最好以新鮮食材自家煮食，避免攝取過量添加劑，勿濫用抗生素，以免損害腸道中有益的微生物。

中大醫學院將展開一項針對孕婦及其嬰兒腸道菌群的研究，會為研究對象從懷孕至嬰兒3歲前，定期量度他們的腸道微生物種類和組合，分析其患上疾病的風險。評估風險後，嘗試以始創方法來改變微生物組群，例如補充缺少的益菌，以減低患上自閉症、糖尿病、嬰兒肥胖等疾病風險。

■自閉童多5、6種惡菌？

問：腸道細菌能治自閉症？

黃：中大醫學院一項研究，比較150名患有自閉症和健康兒童的腸道細菌群，發現有自閉症的兒童腸道多出5至6種「惡菌」和少了3至4種「益菌」，因此，如果能盡早發現腸道菌群不平衡，可望預防和治療自閉症。

另外，歐洲一個研究顯示，有七成自閉症病人接受過3至4次腸胃微生物移植後，情緒和腸胃問題都得以改善。由於遺傳因素也是自閉症成因之一，相信難以完全根治，能夠改善病情已經是很好的成效。

■飲食、運動逆轉腸菌？

問：「三歲定八十」，所以過了3歲就已成定局，不可逆轉？

黃：雖然過了「黃金時期」，但腸道微生物不如基因般不可改變，我們可用不同方法改變腸道微生物，以保持健康和預防疾病：

‧不要胡亂服用抗生素，以免破壞腸道益菌

‧注意飲食習慣，多食蔬果，高纖維食物能增加腸道益菌

‧少食含添加劑和加工食品，因為添加劑亦會破壞腸道益菌，引致腸道發炎，更可能導致肥胖或炎症性腸病

‧多做運動，有研究指出，跑馬拉松的人腸道菌群中的益生菌比沒有跑馬拉松的人多

■移植一次KO難辨梭菌？

問：移植腸道微生物可以治療什麼疾病？

黃：最新研究發現，移植腸道微生物可以改善和治療不同疾病。其中成效最顯著是難辨梭菌（也稱艱難梭狀芽孢桿菌）感染，患者會嘔吐及肚瀉，無有效方法根治；但九成病人做了一次腸道微生物移植，就能完全康復。

鄭：難辨梭菌正常存活在大約5%人的腸道中，一般情况下不會引起疾病。但若服用了廣譜抗生素，抗生素把腸道細菌殺死，卻無法殺死難辨梭菌，它們便會大量繁殖，並釋出毒素，引致患者身體出現腸胃炎的病徵，包括發燒、腹瀉、嘔吐等，更可能引致嚴重腸炎。

黃：另外，中大醫學院初步研究及英國有研究顯示，有七成患有腸易激綜合症的病人做了3次腸道微生物移植後，腹痛、腹瀉和情緒問題都得以改善。未來5年，我們希望能改變腸道微生物來預防和治療如肥胖、糖尿病和自閉症等疾病。

■驗菌助防大腸癌？

問：移植腸道微生物可以治療大腸癌嗎？

黃：研究發現，有幾種惡菌會與大腸癌有關。老鼠實驗發現，排除了那些惡菌後，可以預防瘜肉；但暫時未有方法排除人體內這些惡菌。不過，它們可作為biomarker（生物指標）檢驗出病人有沒有患上大腸癌的風險。如果在病人的腸道細菌群中發現到該3種惡菌，患上大腸癌的風險達80%至90%，病人便應盡早做大腸鏡檢查。

另外，腫瘤科也有很大的突破，大腸癌病人接受免疫治療之前，可以先檢查腸道細菌群，並根據其細菌組合來選擇適合的治療方案。

■未來可預測患病風險？

問：驗測腸道微生物，可否預告患病風險？

黃：中大醫學院已收集幾千名健康及有不同疾病人士的糞便樣本，整理成數據庫，大概1年後就可正式推出以腸道微生物評估疾病風險的服務。有需要人士只需把大便樣本交給我們，24小時後就能得出腸道微生物的評估報告，得知其微生物的種類和數量，並與數據庫中的資料對比，評估有沒有某幾種疾病的風險。由於大便在腸道中吸收了不同細菌，所以能很準確驗出腸道微生物。

文：杜欣勇

編輯：林曉慧

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