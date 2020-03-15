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2020年3月15日星期日
星期日生活
用檸檬夾心餅數算的日子
疾風知勁草
周日話題：抗疫見真章 IQ180的38歲台灣天才IT大臣——唐鳳
周日話題：反思全球化下 傳染病大爆發風險
星期日現場：你所不知道的美國公共不衛生
周日話題：調節殖民心態 校正港美論述
開門讀書：這是關鍵時刻
星期日現場：英超成疫情指標?
同場加映：西雅圖人看港人：你哋有汲取SARS教訓
七情上面：無名火起 含血噴人
影像特區：灰灰地lego牛痘接種計劃
chungkin express：別了Medium
阿貓阿狗：#68自己（二）
童軍跳彈牀：細菌大王續集 武漢肺炎拜沙士
movie chic movie style：武漢病毒的共時性
Bringing up Movies：行行重行行
家明雜感：世紀最偉大演員——麥士馮西度
影片簡評：《4×4瘋鎖》 IIB
咩世界：第141期 ／春困
漫畫連載：This City這城
星期日文學‧五回書話：尋覓在刺與痛的邊緣——讀韓麗珠《人皮刺繡》
巴膠達人林兆榮 熱愛巴士認知城市脈絡
讀食時光：緬懷小販消夜時代 雞絲碗仔翅
通識導賞：油價大戰或釀金融海嘯？
ways of seeing：日佔時百萬人「送中」 「通向深海的狹道」之探究
南石頭細菌實驗真有其事？
街知巷聞：那年夏天 寧靜軍地 打開塵封小學記憶
未來城市：糾正謠言 取信公眾 政府防疫 要與社交媒體connect
童軍跳彈牀：細菌大王續集 武漢肺炎拜沙士
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【明報專訊】武漢肺炎被世衛定義為全球大流行，從中國移師到世界舞台；從indie變成Pop；是世界巨星了。
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