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影像特區：灰灰地lego牛痘接種計劃

【明報專訊】𠵱個世界有一種治病的邏輯叫種牛痘，好似是注入一些弱弱的病毒到你身體，讓你身體輕易打敗佢而獲得了成就感，到將來真正的病毒來臨，就能殺他一個片甲不留。

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