【明報專訊】《聖經》的「傳道書」好看,裏面寫的都是生命。萬物有定時,所以生死愛恨、悲歡離合,都有時。除了生命,還寫了世界,上帝說,世界沒有變了樣,已有的事,後必再有;一代過去,一代又來。所以無論面對什麼,不必驚奇,也不要以為自己所遇到的是萬中無一,「It isn't the first time/and won't be the last time」,歌也有得唱了,其實什麼事都一樣。