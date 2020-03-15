周日話題：調節殖民心態 校正港美論述

特別是民主派的朋友。

因為港人面對的是兩個大國的夾擊。

可以預期，不想港美有雙向發展的，一邊是外交部。北京當然不想華盛頓用任何方法干預香港事務。

另一邊卻是美帝的行政官僚。華盛頓是各政治勢力的角力場。華府的官僚，素來對於港事，覺得應該多一事不如少一事。

因此，如果支持香港民主發展的朋友，在華府沒有施予足夠的政治壓力的話，香港事務重回官僚話事，則會回到以前克林頓、小布殊以至奧巴馬的日常，鬧下就算，私下各大商家繼續搵錢。

沒有林鄭月娥，就沒有《香港人權與民主法案》。沒有法案，美國務卿亦毋須每年發出「年度認證」的方式，就各項香港的民主自由等部分進行審視。沒有「年度認證」的制度，美方就毋須邀請建制派及民主派議員，以出席民間智庫研討會（美方稱為「對話」）的方式，聽取各方意見，做到一個廣納民意的形象。

美重整印太政策 欲圍堵北京

美方為何突然對香港產生興趣呢？一般說法，是美帝總統特朗普（侵侵）等高級官員，在重整及推出了印太政策之後，建立一個圍堵北京的方略。在此方略中，有兩個對中政策的主要支撐點。一個是台灣，另一個是香港。所以，在侵侵上台之後，對港政策的操作，在去年的《政策法》報告之中，首次以sufficient though diminishing的說法來形容香港的自治情况，響起了美方打出黃牌的號角。

問題是，我們先假設侵侵團隊（我再重申，未必是華府官僚的想法）的總路線，是想在兩岸三地方面，借助台北及香港的支撐點去圍堵北京，但在去年「送中條例」推出之前，基本上美方是找不到一個介入點。加上，美中兩國正在討論貿易協議，而侵侵亦想有一個協議，所以，回頭一想，當時美方似乎仍未有一個master plan，或者一套方略，如何去操作香港議題。

反送中運動，表面上好似抓到了侵侵的眼球。但是，侵侵並沒有借香港議題發飆，反而曾經在反送中之初，表達了希望香港議題可以和平解決之說法。可以斷言，當時華府的主要決策，仍然把中美貿易談判的成敗，置於決策的核心內圍，而非核心的外圍。好明顯，香港議題是核心的外圍。因此，去年7月，當美帝議員提出香港政策法修訂時，香港市民反應強烈，但華府卻是相當冷淡。所以，當去年8月，香港的立法會議員（包括建制及民主派）訪美之時，美帝的官員及政客，對於香港問題仍然處於相對溫和的立場，因為華府實在仍然未想到如何具體思考如何所謂「借港制中」的操作。

美內部爭奪港政策「大旗」

侵侵政府對港政策的轉變，現在回想起來，有幾個面向，最主要的仍是國內的壓力。一方面，一班真正想幫助香港人權及民主發展的國會議員及幕僚，四處奔波說項，對兩黨精英階層，施予相當的政治壓力。另一方面，則是香港發生的種種示威被強力鎮壓的場面，在美帝各主流媒體廣泛報道，形成極為強大的社會壓力。侵侵面對國內政治壓力，不能不就香港議題作出強力回應，以示其不會對北京屈服。侵侵要奪回對港政策的控制權。面對國會及社會壓力，侵侵毅然將和平解決香港問題與美中貿易談判掛鈎，並且在10月份，彭斯的對中政策演說之中，多番談論及支持香港的反送中運動，自此侵侵將香港牌放在麻將枱上，並從國會手上，奪回對港政策的主導權，慢慢捽矣。因此，當時還有一些建制派人士，依賴去年8月與美政客及相關人士的互動，以及個人感覺，作出斷言，認為美帝基於貿易原因，不會通過人權與民主法案的話，卻是大錯特錯。因為10月至11月之間，美帝國會及總統，以至兩黨之間，都在爭奪香港政策的「大旗」。所以，國會好快通過了法案，侵侵亦在感恩節前夕簽署生效。侵侵簽完之後，美帝感恩節假期旋即開始，沒有人上班，即使北京給侵侵的操作激到紮紮跳，也只能由各部委發出聲明「泄憤」，而隨後北京說好的制裁措施，實際操作已沒有任何意義了。因為當時北京最需要處理的，是美中貿易談判，而非香港議題了。

藉「年度認證」建穩定美港關係

美帝政治是一本極難讀的書。在香港，單單去留學一兩年，又或者有兒女在美帝念書而對美帝政治認屎認屁的所謂專家，大有人在。美帝政治之難，在於三權分立之下，三權各有功能，不可能出現一個「大佬」，贏盡政治光環，winners take all。香港政治之易，在於北京對港政策的非常僵化，四個字就可以概括北京對港政策：逢民必反。所以，香港人用自身的政治經驗去審視美帝政治的動態性，又或者基於自身留學經驗，以至個人對於共和民主兩黨的喜惡以分析美帝政治，好易產生偏差。即是說，今日侵侵搶了華府對港政策「支旗」，不代表他個人可以隨意話事，他也要看幕僚、國會、官僚、學者專家以至商界的臉色。大家還記得嗎？在侵侵上台前後，香港有些專家，以自身的思考方式，認定美帝的對中政策，只有商業利益，沒有意識形態考慮，認定侵侵是一個做「刁」及重商的政府，一定不會破壞中美關係，現在看來相當可笑。Any肥，既然人權與民主法案的「年度認證」的操作，已經開始，還在成形之中，民主派該如何利用此機制去創造有利穩定美港關係的方式，至為重要。

陳情「拿嘢」方式 是時候改變

筆者左膠上腦，經常覺得，論述應先於行動。要建構港美關係的論述，需要好多人的參與，筆者才疏學淺，素來反美，也沒有留學美帝的經驗，理解有限，在這裏也不應獻醜。但有一點，卻希望民主派朋友留意。民主派與美帝各級官員及政客的交往，屈指一算，都有三四十年光景。但好多時候，都是一種向美方爭取某些措施及政策的方式，又或者成為被邀請一方，到某個辦公室獲美帝領袖會面，可向美帝當面陳情等。這個方式，當年民主派去英國陳情，也是如此。

有人說，這個方式有何不好呢？向英帝、美帝陳情，說真話，不是壞事麼？筆者並非覺得這個方式沒有成效，而是這種陳情的方式，就像殖民地人民向宗主國爭取某種政策一樣，一旦英帝或美帝沒有給予民主派要爭取的東西，民主派就打道回府。像這種向某種權力、國家爭取某些措施，力陳真相，幾十年如此，九七前如此，九七後又如是，只是對象由英國轉為美帝。這種向權力「拿嘢」的心態，相當殖民性，是不是應該調節及改變呢？要調節這種殖民性心態，就要「校正」港美關係的論述，一個具有顯示香港人主體性的港美關係論述。這方面就需要一場大辯論矣。

文//王慧麟

編輯//林曉慧

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