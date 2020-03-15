周日話題：反思全球化下 傳染病大爆發風險

我們不止經歷過SARS，世界還曾受過寨卡病毒、西非伊波拉、豬流感、中東呼吸綜合症等等各種傳染病的威脅。若論原因，其實不止在病毒本身，也與全球化有着不可分割的關係，我們特別針對全球化下交通、都市化、邊境模糊化三方面分析新型冠狀病毒大爆發的前世今生。

交通、都市化、邊境模糊化

曾幾何時，旅遊對大部分人來說遙不可及，但時移世易，近年國際交通愈來愈方便，根據上年國際機場會議紀錄的數字，2018年全球機場客流量就達到88億人次，較2017年增加6.4%，其中又以亞洲增長最快，8.1%的增幅令亞洲在2018年有33億人次曾乘坐飛機。與此同時，高速鐵路在亞洲愈來愈普及，中國2003年才建成第一條高速鐵路，短短17年，現在已建成3.5萬公里高鐵，更預期於2025年達成3.8萬公里總長度，打算以高速鐵路覆蓋全國。

這些數字對一些人或者國家來說是繁榮的指標，但對傳染病來說，全球化下的快速交通就讓它們傳播得更快更廣更容易。舉例說，中國高鐵規劃有所謂「八縱八橫」通道，務求以直線距離將運輸時間壓縮到最短，武漢作為這「八縱八橫」中心，在3小時內能將乘客送到全國主要城市，而就算不乘搭高鐵，中國努力經營的現代化鐵路也能把你在一天內從武漢送達其他國內城市，到達主要城市後，中國日漸成熟的航空體系便可以接力將乘客直接送抵全球各國首都。以上種種加起來，武漢人就可在半天內出現在中國其他城市，一天內飛抵全球大部分國家，兩天內到達全球大部分城市，剛好新型冠狀病毒平均潛伏期是3至6天，當患者來自武漢，他理論上可以在未出現病徵前到達全世界任何一個地方，並且帶有傳染性，而照武漢市長周先旺所說，武漢封城前曾有500萬人逃離武漢。這些數字環環相扣，若病毒的發源地不是武漢，而在交通不便的地方，疫情就會進展緩慢；若沒有高鐵，新型冠狀病毒或許不會兩三天內感染大半個中國；若全球航空沒有成長得這麼快，武漢對外就沒有這麼多國際直航航班，其他國家一開始就會減少外地傳入案例，被感染的國家數字亦會減少。但歷史沒有如果，現在回想起來，新型冠狀病毒就是爆發在這樣一個時空。

另一樣值得留意的是，當全球急速發展時，都市化亦陪隨左右。這個情况在中國特別明顯，過去20年縱使整體人口增長緩慢，但人口卻不斷從農村走到城市，根據今年最新估算，人口達百萬的中國城市就多達113個，而人口超過千萬的「巨型城市」更達15個。這些城市人口擠迫，污染嚴重，人與人生活距離極短，藉由空氣、飛沫或蚊蟲傳播的傳染病自然機會大增。事實上，近年曾有研究指出鄉城遷移（rural-urban migration）能令人口聚集，有利集中醫療資源預防傳染病，但這種論述只適用於發展程度較低國家。現在全球面對的新型冠狀病毒問題在於傳染性太高，能短時間內感染同一地區大量人口，而且蠶食醫療資源，讓醫療系統不勝負荷如骨牌般倒下。

從縱向看，都市化在歷史與傳染病有什麼關係呢？UCLA的經濟學教授Prof. Voigtlander就曾以歐洲作例，解釋都市化在縱向的時間線上如何提高城市人口密度，消化農村的人口增長，但都市化總令傳染病增加，當疫症帶來死亡，都市人口減少了，又再加準備消化下一輪農村人口。這說法聽起來當然誇張，在縱向的歷史看卻證據確鑿。而從橫向來看，我們也不能忽視全球一體化下大城市關係愈見緊密，貨物運輸與人口流動都變成載體令大城市互相感染傳染，令傳染病超越物理距離遠端轉移（metastasis），新型冠狀病毒一開始由湖北輸出時，第一波受影響的城市都與武漢有緊密來往，如上海、溫洲、廣州等等。到第二波擴散時，病毒從武漢等地出發，沿着人口流動感染伊朗和意大利，現在第三波爆發時，意大利就感染全歐洲，疫情同時由伊朗波及其他中東國家，造成世界大流行，未來14天又再關鍵，被意大利和伊朗感染的地區或將步他們後塵，於兩星期內受感染人數大幅增加。

邊境模糊化令病毒更具滲透性

全球化與傳染病關係的另一節骨眼在於國家邊界的模糊化，上世紀80-90年代，新自由學派學者一直提倡建立「無國界世界」（borderless world），由於資訊科技進步，資金、資訊、企業都不再受地域概念受困，跨國企業漸成主流，同時各種多邊組織如雨後春筍湧現，以管理協調區域之間的經濟網絡，變相削弱了國家主權部分管治能力。但這種模糊化並不侵犯國家主權，政策的實施到現在仍以國家疆界作單位，特別是公共衛生方面。然而，上述加起來卻令新型冠狀病毒乘虛而入。舉例說，一國領袖既然要維持全球化下的資訊資金流動，他很難主動封關，到不得不封時，惟有等待自己被其他國家封關，否則這個領袖無可避免得失大量資本家；但從下至上看，邊界概念模糊化的「世界公民」看着一個國家疫情爆發，也總會逃到疫情較輕微的其他國家，變相帶動傳染病擴散；從單一區域內看，每個國家疫情最初都有所不同，但國家疆界的概念令公共衛生防疫只在疫情嚴重的國家實施，這在人口流動沒有太多限制的區域其實自相矛盾，防疫在國家層面實施了，病毒的載體卻自由以超越國家的概念流動，結果防疫大多變得名存實亡。今天歐洲的窘境，與全球一體化下的模糊邊境概念不無關係。

社會將面對更多大規模傳染病

無論如何，新型冠狀病毒已經全面爆發，但在新型冠狀病毒仍存有大量不確定性底下，我們很難預測未來疫情。歸根究柢，無論科技如何進步，人類還是受限於自然，經濟學裏經典的馬爾薩斯人口陷阱（Malthusian trap）早在18世紀就預期人口增長過多時，一個社會定必陷入饑荒、戰爭或瘟疫。過去20年人類社會經歷愈來愈多大規模傳染病爆發，新型冠狀病毒只是最新一次，就算疫情消退，我們也不能鬆懈，下一次傳染病爆發或許咫尺之距。

文//余柏康（香港中文大學地理及資源管理學系博士後研究員）

編輯//陳志暘

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