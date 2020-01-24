周日話題：抗疫見真章 IQ180的38歲台灣天才IT大臣——唐鳳

還有其他形容的：唐鳳進入政府之前，她「16歲開公司，33歲退休，進過蘋果公司擔任顧問」（以上都是介紹唐鳳的指定句子），所以網絡上有這樣的玩笑：「iPhone是唐鳳用腦波控制賈伯斯（喬布斯）命名的，其實全名是『I am 唐鳳』。」對了，唐鳳可以控制別人的腦波也是謠言之一，據說不少「韓粉」都這樣認為，並且說她會監控網絡。總括而言，唐鳳像神多過像人。那麼實際上，除了「16歲……33歲……」之外，唐鳳究竟是誰？

唐鳳是台灣行政院的政務委員，2016年蔡英文上任總統不久，唐鳳就以35歲之齡加入當時行政院長林全的內閣，成為最年輕的政務委員。而「政務委員」在行政編制上，跟各部長同級，唐鳳主要負責「督導數位經濟與開放政府發展」。

最年輕政務委員 主責數位經濟

數位經濟、開放政府，實際上是什麼工作、又有什麼價值？一場瘟疫就可以清楚顯示出來。台灣防疫做得出色，將新冠肺炎感染人數一直壓住，民調（台灣民意基金會）顯示近七成人支持蔡英文和蘇貞昌內閣的施政，衛生福利部長陳時中所領導的防疫中心得分更超過80，這些民調評分，對香港一眾高官首長來說都是天文數字。在具體的防疫措施中，口罩供應短缺是全球問題，無能的官員會選擇積極不干預、自由放任，有能的官員就會想辦法控制供應和需求。台灣在疫症爆發初期就定下一系列措施，限制口罩出口、引入實名制限價限購、提供實時供應地圖等。暫且不管政治正確不正確，台灣媒體說他們有厲害的「口罩國家隊」，幾名政府部長官員，從口罩生產到發售都發揮作用，令到台灣人成為世界上罕有地（比較）不愁沒口罩用的一群，「國家隊」功不可沒。

開發實時口罩供應地圖造福人民

當林鄭月娥因為買不到口罩而胡言亂語什麼「（官員不符準則）不准戴口罩、戴了也要除下來」的同時，台灣2月初就推出口罩實名制，拿着健保卡就可親身到藥局購買，每7天買兩個口罩，一個口罩新台幣5元。讀政治學又好，讀經濟學又好，政府本來的角色就是要提供公共物品（public goods），像燈塔、像國防，並在市場失靈的時候介入。偏偏香港政府在市場失靈之前已經廢掉，廢掉之餘還要每月領600萬人工（主要問責官員），香港人真是前世唔修。我的壞習慣總是忍不住鬧這些廢物，倒不如專心一點寫台灣政府如何值得我們羨慕，讓讀者知道「政府」其實應該是怎樣的。到了上星期（3月12日），台灣政府推出「實名制2.0」，即可以在網上完成購買程序，繼續一星期兩個口罩，但可以先付款、選定便利店（超商），不用再排隊購買。

而這個時候，唐鳳出來了。天才IT大臣先是處理好網購系統，又促成實時口罩供應地圖，唐鳳說這些都不是她一人功勞，但台灣人都明白當中一定有唐鳳的功勞。我貪玩試試實時口罩供應地圖，看看如果仍然住在以前台北古亭劏房單位的話，應該去哪間藥局買口罩。按寫稿的時候來看，最近街口轉角的那家「古亭健康人生藥局」已經賣完，要走遠一點到「吉成藥局」才能買到。那裏在完稿時還剩下151個成人口罩、411個孩童口罩。

13歲輟學 自學電腦大量閱讀

唐鳳很聰明，據說IQ180，因為太過聰明，所以常規學校不能照顧她的需要。她13歲就離開學校，到現在也沒有「國中畢業」，但沒有上學不等於沒有學習，她自學電腦知識，也大量閱讀。雖然她說，所謂的「180」指的其實只是身高，因為成人的智力超過160之後其實就測不出來。最近看到有人寫文章，拿我們香港創科局長楊偉雄跟唐鳳比較，一個見過Steve Jobs，一個為Steve Jobs打工，又怎能比較？啊，差點忘記了，兩人都是主管創科的官員，所以這個比較原來是這麼準確這麼匹配。只是不知何時開始，台灣和香港的距離變得如此巨大？大到不可比較。

那不妨再比較一下，如果楊偉雄太過不濟，我們政府裏面不也是有個高官IQ160嗎？我們派出IQ很高、連樣子都有點像霍金的羅致光，或許可以跟唐鳳一較高下了吧。聰明的人，很多時候我們一般人都不能理解、不會明白，畢竟層次不一樣。不信的話，到YouTube看看《博恩夜夜秀》，最後一集的嘉賓就是唐鳳，你看她說的內容，我們聽起來總是覺得似懂非懂。但更厲害的，是可以從人工智能講到在台灣「寬頻上網」是人權，所以「就算是在玉山北峰接近4000公呎的地方，還是可以10 megabits per second、用4G還是可以499（新台幣）吃到飽，還是可以開直播」。

台灣人受惠她的聰明 羅致光呢？

不過，不明白、不理解也沒有關係，像這些聰明的人進入政府，看她／他們的政績政見就可以了。唐鳳在進入政府之前，寫很多程式（積極參與「黑客松」hackathon，不分晝夜寫程式編碼）、活躍於「g0v零時政府」（一群程式設計師於2012年底發起的台灣線上社群），都是我們一般人不太能理解的往績。進入政府之後，一次疫症就看到唐鳳的功力，台灣人也能受惠於她的聰明。那麼羅致光呢？驚世地想到而且做到：成功創下22天不戴口罩紀錄，「間接將口罩留給有需要人士」。原來天才與白癡的距離真是如此的近。（註：香港局長月薪超過30萬港元；台灣政務委員月薪為19萬元新台幣，約5萬港元）

說台灣政治，特別是談蔡英文政府民望高漲，很難不歸功於民主制度。無論是民選總統，抑或進入內閣出任官員，就必須有所作為，因為從政的人永遠時刻受到監督，無論是在野黨抑或親在野黨的傳媒都時刻虎視眈眈。你可能說，那麼香港也有很多人鬧政府啊，不是同樣受到監督嗎？但問題是在民主政體如台灣，庸庸碌碌的話，就算捱得一時，也捱不過換屆選舉，不是厚顏無恥就可以賴死不走的。

唐鳳上任的時候，很多人嘩然，因為年輕，因為性別。唐鳳說，在上任的時候，在行政院人事資料上，性別欄填「無」，她是無性別的人。唐鳳在25歲之前，本來名為「唐宗漢」，但她說「不管現在、過去或未來，我很樂意大家用女性的名詞來稱呼我」，所以改名聽起來看起來都較中性的「唐鳳」。她說，她沒有做變性手術，對她而言，性別應該超越男女，就像種族不只是黑白一樣。

有唐鳳之前 先有能容唐鳳的政府

「10年前人人想要多啦A夢，10年後人人想要唐鳳」，我看網上新聞看到了這句說話，聽起來很爛，但可能是很多國家很多政府的心聲。像唐鳳這麼特別聰明的人，會進入政府，而且可以進入政府，本來就不容易。入閣沒多久，她接受訪問，說最初以為政府官員都是不肯承擔風險，但她後來發現事實並非如此，公務人員還是勇於創新。33歲就決定退休，然後立志服務社會，能夠進入政府，其實反過來說至少也要有政府願意委以重任，才能讓她發揮所長。因此不論是當時的行政院長林全，還是後來的賴清德、蘇貞昌，以至是蔡英文這些政治人物，能夠吸納、留住這樣的人才，並委任「全球第一位跨性別官員」進入政府，也一樣值得稱頌。所以，想有一個唐鳳之前，可能先要問，有沒有一個可以容納到唐鳳的政府？

文//亞然（倫敦大學亞非學院博士候選人、香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師）

編輯//馮少榮

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