《大偽術爸》疫境變陣 讀劇直播 停市不停演

地點是中英劇團位於半山波老道的排練室，簡單置有黑布及大鏡子，充斥初春的潮濕，正是演出場地。演員是日排練時都戴上口罩，對白說得激動時眼鏡都冒氣，仍不阻排練。中英劇團取消原本3月20日起於香港文化中心劇場上演的《大偽術爸》場次。導演盧智燊表示團隊「唔想就咁就算」，改為一場facebook實時直播演出，觀眾不用購票也可收看。由於排練室場地狹小，劇目改為讀劇形式。網上直播的信號接收風險較錄影大，但劇團希望保留即場演出，便放膽一試，這可算是本地劇場界一次小實驗。雖然西九文化區自由空間近月亦頻繁將留白Livehouse的音樂表演實時網上直播，惟劇目當然有不同體驗，團隊不止要測驗音響、畫面、信號方面的效果，另亦採用一些方式增加觀看氣氛，例如轉場時在畫面顯示場景布景照片，演員亦將會穿上相應服飾。

父親失蹤 留下羈絆

導演盧智燊與編劇龍文康從兩三年前開始構思《大偽術爸》，他們之前合作的《大龍鳳》、《過戶陰陽眼》均與家人親情有關，今次可謂第三部曲。創作靈感來自日本動畫大師宮崎駿與其兒子宮崎吾朗，兒子活在爸爸的偉業之下，關係針鋒相對。故事講述一個無人不曉的魔術師爸爸（朱栢謙飾），完成某個轟動之作後銷聲匿迹，拋下妻子和3名子女。

哥哥（梁仲恆飾）一直喜歡玩魔術，在網上直播平台表演魔術，卻鬱鬱不得志及因為父親的大名感到無比壓力。排練室中，飾演哥哥的梁仲恆說：「我出世吸第一口氣已經跟他（爸爸）有關。」一句道出跟父親的羈絆，這裏或者包含現實、感受、藉口，甚至難以招架的幻象。然而，龍文康說出角色之成長：「人有沒有持續問自己有幾真實，是否真的在做想做的自己。阿哥之前都認為自己很喜歡魔術，原來不是，原來不夠。」

「你有幾愛此件事，就會付出。好像一個很愛彈結他的人，彈到十指都爛，抱着去睡。或者，他之後領悟了什麼叫很喜歡。」龍文康續道，劇本觸及愛與代價之問題，當人物開始埋首實現自己，總會犧牲一些東西，例如劇中爸爸離棄跟親人的關係，令他們感到難以接受。一家繼續住在劇院的舞台底下，直至有天政府宣布拆卸此地，他們頓時走投無路。朋友勸哥哥參加魔術大賽，勝出便可名利雙收，照顧家人。此時，哥哥也遇上突變，讓他反思自己對魔術之追求。

如果領袖不見了

過去大半年，社會運動的氣候不免影響創作，觸發編導思考人與群體關係，在劇本亦可看到比喻及象徵。故事設定於比賽中，哥哥為穩奪冠軍，決定弄一個驚天大魔術，把城中著名地標「領袖像」變走。盧智燊表示：「我們的慣性是依靠領袖，想有人告訴我們如何做。問題是，如果個領袖不見了呢？社會又好，在家中又好，哥哥一直認為爸爸才是領袖，他沒有主宰自己的生命，直至發現沒有其他人可以幫到自己。」

魔術是假 選擇是真

「其實無論在哪，我們要成為自己的領袖。」盧智燊說。「領袖像」消失只是切入，哥哥後來仍沒把它變回來，造成社會恐慌，自己亦身陷囹圄，眾人也在猜測其目的。盧智燊說，魔術本是假的，乃靠魔術師的訓練及技巧，讓人信以為真。劇目進一步帶出主角所做的是幻覺，抑或用生命創造奇蹟，反思變走領袖像對眾人及其身有何意義。更重要的，是真是假只有人物自知，哥哥會否真正踏上自己的路，呼吸一口不再受綑綁，而是自覺最自由的空氣？

■《大偽術爸》讀劇直播

日期：3月20日晚上8:00

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文：劉彤茵

編輯：王翠麗、李東阳

電郵：culture@mingpao.com