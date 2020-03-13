全日點心餐 一款一件體貼獨食

全日套餐分點心及粵菜兩款，點心套餐集合了多款招牌點心，由於可以單獨用餐，最適合怕朋友同枱口水橫飛的「獨家村」享用。一系列的招牌點心包括都爹利蝦餃皇、金柱燒賣、菠菜上素粉果、黑松露豚肉鹹水角、脆皮菠蘿叉燒包，每款一件，一次過嘗盡多款招牌點心，完全滿足口腹之慾，當中最受歡迎的是金柱燒賣及黑松露豚肉鹹水角，行政總廚李文龍說：「燒賣特別在餡料中加入少許豬油，吃起來更富肉汁不會太乾，燒賣更綴以蒸熟後切成粒狀的新鮮蟹黃，賣相和味道一絕；而黑松露豚肉鹹水角則加入了黑松露粒及白松露油，松露香十足。」點心以外，套餐裏還有荷葉飯，飯中有燒鵝粒、雞粒、瑤柱等，飯粒在炒製時更加入燒鵝汁，讓每粒飯也吸滿燒鵝的精華，若不愛吃飯，亦可選擇天白菇扒津白。由於套餐全日供應，食客於晚上亦能吃到點心，保證任何時候也能滿足離場。

卜卜脆黃金蝦球 鹹香鮮美

想吃李師傅的拿手小菜，亦可選擇5道菜的全日套餐，當中蜜餞豚肉及脆皮燒腩仔是他的拿手好戲。蜜餞豚肉即叉燒，特別用上最嫩滑的脢頭心，軟腍中有咬口，而燒腩仔切成一口大小，更能突出鬆化外皮，咬落卜卜脆。黃金蝦球及天府辣子雞更是記者心水推介，剛端上枱的黃金蝦球，飄來濃郁的鹹香味惹人垂涎，鹹香十足的脆皮沒有搶去越南蝦的鮮味，入口亦不覺油膩，可見炸功相當出色；而辣子雞則加入了李師傅的秘製辣紅油，香、辣、麻十足，最精彩是雞肉充滿肉汁，讓人愈吃愈上癮。兩個全日套餐可另加葡萄酒或雞尾酒，可以獨樂樂自得其樂，亦可眾樂樂談天說地慢慢品味，在繃緊的生活輕鬆一下。

■都爹利會館

地址：中環都爹利街1號上海灘3樓及4樓

查詢：2525 9191

* 全日點心套餐，每位$238；全日套餐，每位$368（兩位起），供應時間為周一至五中午12:00開始、周末下午3:00開始；另設加一