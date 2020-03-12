半開坐枱自拍睇戲 粉盒摺機藏6.7吋巨芒

摺合後細如掌心 機面小芒看信息

當年的摺機，摺合後比手掌心還要細，重量不足100g，甚至50g以下的比比皆是，流動度十分高。但步入智能手機年代之後，為求方便操作，大屏幕成風，6吋屏幕手機漸漸成為主流，使用時雖然方便，但流動度卻愈來愈低。直至去年Samsung推出Galaxy Fold摺芒手機，摺機重出江湖指日可待。果然，不足半年時間，即輪到Galaxy Z Flip面世。

作為新一代智能摺機，大家最注重當然是流動度。Galaxy Z Flip重量為183g，跟一般手機相若，但摺合後尺寸只有87.4×73.6×17.3mm，跟男士手掌心差不多大小；打開後則與一般智能手機大小相若，設有6.7吋的FHD+ Dynamic AMOLED屏幕，真正做到智能手機多年來一直追求的「機細屏幕大」設計。而作為一部摺機，機面另設有1.1吋Super AMOLED外屏幕，可用來看時間、來電號碼及信息。

半開啟動 分上下兩芒

有了Galaxy Fold的經驗，今次Galaxy Z Flip亦沿用了不少前作的設計。摺位的隱藏式轉軸（Hideaway Hinge）便是其中之一，採用雙重凸輪機械裝置，確保每次翻開和摺疊的過程都流暢穩定，屏幕亦繼續使用可摺疊超薄玻璃（Ultra Thin Glass）製成。不過，今次新機在系統軟件上有改動，例如Galaxy Fold必須在完全打開的狀態下，內屏幕才能顯示資訊，但今次Galaxy Z Flip只需要略為打開手機，內屏幕便可使用。例如在手機半開狀態下，可放在桌上自拍，手機腳架都省回。

由於內屏幕採用21.9比9的比例，為了用盡長屏幕優勢，廠方特別為手機加入Flex模式界面，當手機在半打開狀態，屏幕自動分割為兩個4吋屏幕，用家可在上半部分瀏覽相片、影片或其他內容，屏幕下半部分可以操作。此外，上代Galaxy Fold在大屏幕上的多重懸浮視窗功能繼續保留，只要在屏幕右上方邊位向右推，便可選擇需要同時開啟的應用程式，用家同樣可調節應用程式所佔的屏幕比例。唯一問題是，由於屏幕比例始終較Galaxy Fold窄，當需要輸入文字時，鍵盤會遮住下屏幕的大部分畫面，令這個屏幕暫時無法使用。

一攝多拍 同時影不同視野

雖然Galaxy Z Flip的摺機設計已經充滿話題，但它的拍攝功能都不算太差；機面有一對1200萬像素鏡頭，包括Dual Pixel及光學防震F1.8廣角，以及F2.2超廣角鏡頭；至於內鏡頭則為1000萬像素F2.4。而為了提升拍攝玩味，廠方加入一攝多拍模式，可在最長10秒內使用雙鏡頭隨機拍攝影片及相片，同一位置拍到不同視野的相片及影片。

將智能手機變成摺機，其中一個最大問題是電量，手機分開上下兩截，因此電池容量亦只有3300mAh，但由於設有小屏幕來代替Always On Display（即待機時顯示時間及電量等資訊），電量應夠用1天。至於效能方面，內建Qualcomm Snapdragon 855+八核心處理器，同時亦設有8GB RAM及256GB ROM，規格都算不錯。唯獨此機只能使用單SIM卡（另支援eSIM），用開雙卡雙待的用家可能會覺得略為不便。

■規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 855+八核心

屏幕：1.1吋300×112像素Super AMOLED（外）、6.7吋2636×1080像素FHD+ Dynamic AMOLED（內）

容量：8GB RAM、256GB ROM

相機：1200萬像素F2.2超廣角、1200萬像素F1.8 OIS廣角（機面）/ 1000萬像素F2.4（機內）

體積：87.4×73.6×17.3mm（摺合）；167.3×73.6×7.2mm（打開）

重量：183g

售價：$11,988

查詢：3698 4698

文：勞耀全

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com