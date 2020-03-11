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2020年3月11日星期三
Men Matters
Life & Style
Gadget：兼容手機、DC、無反 百搭3軸穩定器 拍片無難度
在家工作：4K高清鏡頭 視像會議好幫手
新款潮袋：多功能相機袋 大小由你話事
威士忌抗疫奇譚
Quicknote：針刺取酒延品味期限
$150無限暢飲2小時
令人注目的IB
Interior：斯德哥爾摩家具及燈飾展70周年 經典家具藏北歐人特質
年度精品：椅桌新玩法
同場加映：「危」坐半空反思
Wardrobe：家中穿對衣服 擺脫鬆散 投入工作狀態
Grooming：毋懼視像會議 醒神示人
同場加映：「危」坐半空反思
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【明報專訊】社會抗爭木架（見圖）
文：周游
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在家工作：4K高清鏡頭 視像會議好幫手
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