Interior：斯德哥爾摩家具及燈飾展70周年 經典家具藏北歐人特質

「無必要跟人鬥叻」的基因

瑞典在科研和創意工業屬世界領航級數，背後推動力是瑞典人這種「無必要跟人鬥叻」的基因，「成就大我」就是發掘新意念的原動力。北歐家具家品的設計風格並非單求美觀，每張櫈每盞燈的背後都是瑞典式鉅細無遺的思考批判程序：目標、細節與功能，物料的選用、製作程序對人、自然以及環境的影響，團隊集體批評再改善。多年前曾走訪瑞典IKEA設計總部，總監說到每件貨品整個構思設計需時起碼一年，閣下在IKEA選購的那套價廉物美水杯，也是慢工出細貨的成果。

出色家具不受潮流影響

話說1951年第1屆斯德哥爾摩家具展只有瑞典本土製造商及同業參與。1970年代移師到城外的會議展覽中心舉行至今，當年風頭曾給丹麥哥本哈根家具展蓋過，直到1990年代規模愈來愈大，斯德哥爾摩家具展成為匯聚北歐設計的國際旗艦大展。

來到2020年，大會誌慶70周年，特別設置特備展覽，精選了自1950年代至今的經典家具與擺設。能當經典的定義是不為潮流或新產品影響，精品依然有投產，依然有市場。整個展覽比我想像中平實的原因，可能是7個標誌不同年代的樺木框架通透簡單，卻更突顯出每十年的時代設計轉變。沒有偉大的佈局之下，近乎謙虛的氣氛反而讓參觀者近距離專注眼前每件經典實物，所謂的回到初心，也回應到瑞典人明明幹得出色但不諳自誇的本質。

策展人由瑞典設計評論家Dan Gordon擔任：「我把為人熟悉的設計跟將會成為經典的單品同場展出，每個年代的木框小室不過擺着小量家具，一盞燈，一幅布或一張地氈，好些小擺設，還有一幅代表該年代的設計師相片。回顧過去70年間的家具設計，其實有部分已逐漸消失，成為歷史，大家還記得搖搖椅、電視櫃嗎？」

■ 半世紀設計風格（見圖）

文：周游

編輯/陳淑安

電郵/lifestyle@mingpao.com