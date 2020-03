Grooming：毋懼視像會議 醒神示人

那麼怎樣在家工作期間,快速「執樣」示人? 專業化妝師Rex Chan表示,男士化妝主要講求提升精神度及方便。他教路:「可以先運用妝前乳均勻膚色,再加上遮瑕霜遮蓋黑眼圈,若眉形不明顯的話,則可以運用眉筆勾畫眉尾,令眉形看起來均勻整齊。」另外,Rex亦提醒,還要記得塗上具保濕功效的潤唇膏,避免雙唇顯得乾燥影響儀容。在挑選化妝用品方面,他表示:「由於男士普遍面油偏多,可以選擇質地清爽、保濕度高的粉底,而T字位置就可以使用具控油功效的妝前乳,避免油光滿面,又不會顯得『粉感』。」眉毛方面,除了選擇一支配合髮色的眉筆外,亦可以運用眉粉,加深眉毛的顏色。

至於,若需要在家中透過視頻面試見工,Rex就建議:「要在鏡頭前給人良好的印象,必然是整潔而不厚重的底妝。同時注意眼圈及眼袋位置,要遮蓋好黑眼圈及面上瑕疵;加上控油妝前乳打底,避免於不同的燈光下,令面部顯得泛油,再配以整齊的眉形,鏡頭前呈現的優良皮膚狀態,都會大大加分」。

■ Profile

Rex Chan

Make Up For Ever Senior Pro Artist,從事化妝行業超過8年,經常參與品牌活動及不同媒體的化妝示範、廣告拍攝化妝等。

文:Vivian Lau

查詢:Make Up For Ever 2577 5811