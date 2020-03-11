Grooming：毋懼視像會議 醒神示人

那麼怎樣在家工作期間，快速「執樣」示人？ 專業化妝師Rex Chan表示，男士化妝主要講求提升精神度及方便。他教路：「可以先運用妝前乳均勻膚色，再加上遮瑕霜遮蓋黑眼圈，若眉形不明顯的話，則可以運用眉筆勾畫眉尾，令眉形看起來均勻整齊。」另外，Rex亦提醒，還要記得塗上具保濕功效的潤唇膏，避免雙唇顯得乾燥影響儀容。在挑選化妝用品方面，他表示：「由於男士普遍面油偏多，可以選擇質地清爽、保濕度高的粉底，而T字位置就可以使用具控油功效的妝前乳，避免油光滿面，又不會顯得『粉感』。」眉毛方面，除了選擇一支配合髮色的眉筆外，亦可以運用眉粉，加深眉毛的顏色。

至於，若需要在家中透過視頻面試見工，Rex就建議：「要在鏡頭前給人良好的印象，必然是整潔而不厚重的底妝。同時注意眼圈及眼袋位置，要遮蓋好黑眼圈及面上瑕疵；加上控油妝前乳打底，避免於不同的燈光下，令面部顯得泛油，再配以整齊的眉形，鏡頭前呈現的優良皮膚狀態，都會大大加分」。

■ Profile

Rex Chan

Make Up For Ever Senior Pro Artist，從事化妝行業超過8年，經常參與品牌活動及不同媒體的化妝示範、廣告拍攝化妝等。

文：Vivian Lau

查詢：Make Up For Ever 2577 5811