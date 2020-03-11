Gadget：兼容手機、DC、無反 百搭3軸穩定器 拍片無難度

負重增至1.2kg 重量僅增3g

現時坊間推出的3軸穩定器，大部分會限制使用機種，主要原因有兩個，一是使用的接環問題，其次是不同機種由於機身重量分佈不同，要同時平衡不同機種的機身，便有一定難度。不過，難度高還難度高，其實早前FeiyuTech亦推出過G6 Plus 3軸穩定器，能兼容手機、DC相機及無反相機；最近推出的G6 Max 3軸穩定器，不但同樣兼容手機、DC相機及無反相機的產品，兼容的相機型號更多，其中更包括Sony α7SII全片幅無反相機，用途更廣。能夠用到全片幅相機，最主要原因是負重由上一代的800g，大增至新一代的1.2kg，但3軸穩定器的重量只比上一代重3g，既能兼容更多相機，卻不失流動性。

既然負重能力加強，代表摩打的扭力加強，那同時間耗電量當然亦會上升，但G6 Max的重量沒有改變，又會不會犧牲了電量？的確，G6 Max相比上一代使用的電池容量，由5000mAh減至2200mAh，但根據廠方使用約600g的相機做的測試，與上一代一樣能提供9小時的連續使用時間，亦算不錯。

對用家來說，3軸穩定器支援的拍攝模式當然是愈多愈好，而G6 Max內置9種拍攝模式，其中包括基本的Pan、Follow和Lock模式，亦設有All Following、Inception、Hunting、Vertical Shooting、Motion Time-lapse和Self-timer模式。其中Inception模式在拍攝時，相機會不停360旋轉，而Hunting模式則會不規則地讓相機左右擺動，兩種模式都能在拍攝動態主題時增加影片的動感。

新版控制環 可調變焦、對焦、ISO

除了模式夠多之外，G6 Max亦針對3軸的接環提供升級，用家可透過按鍵將3軸的接環即時鎖緊或鬆開，同時亦能更容易平衡不同的裝置。此外，手柄設計方面亦加入Magic Focus Ring 2.0控制環，相比上一代，反應快了25%，而用家也可透過這個旋轉環來控制變焦、對焦、3軸旋轉、調校ISO等，相當方便。而為了令用家更容易看到穩定器的狀態，其OLED屏幕尺寸比上一代大，在拍攝時能更容易看到使用模式、剩餘電量、連接模式等資料。

設計參考腳架 支援快拆

由於可以變更不同的機種來拍片，用家最關心的當然是更換時的方便程度，其實G6 Max在設計上已經參考了現時腳架的設計，在與相機、手機等裝置的連接位設有快拆系統，用家可以有如用腳架一樣，更快更換拍攝裝置。為了滿足用家在戶外使用的需要，G6 Max使用防水濺設計，主要是配合一些防水手機及運動相機在戶外使用。此外，G6 Max亦設有Wi-Fi及藍牙功能，用家可透過無線連接，將3軸穩定器與拍攝裝置連線，只要是兼容的裝置，更可透過手柄上的按鍵控制快門、變焦、設定ISO等不同功能，只需單手，也能進行大部分的操作。

■規格

支援相機：105mm（高）、125mm（長*）

支援手機：54至88mm（寬）

最高負重：1.2kg

連接使用時間：約9小時

重量：665g

售價：$1999

查詢：3700 5700

*包括鏡頭

文：吳一鳴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com