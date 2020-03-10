日式育兒記：日本停課 家長震驚

話說早於2月26日，北海道、千葉縣的市川市，以及大阪府透過互聯網，各自向市民宣布由於疫情不斷擴大，位於當地的公立幼稚園、小學、中學及高校也將於2月28日起停課。到了2月27日黃昏，日本首相安倍晉三突然於電視直播中宣布全國小學、中學、高校也會由3月2日起停課至大約4月5日，直至新學期開始。發布後電視台隨即在街頭訪問了不少小學生家長，大部分也大為震驚，由於他們是雙職父母，不知道該由誰來照顧小朋友。電視更訪問了一些校長及教師，他們說對停課的安排也一概不知道，並開始擔心畢業禮的安排。

對新病毒不認識 以為孩子不會中招

為何日本人對停課反應這樣激烈？首先，最大原因是日本人對這個病毒不認識，我身邊有不少媽媽朋友仍然覺得這個病只針對長者，小朋友不會中招，認為政府停課是小題大作。由於日本政府從來沒有向國民解釋這個病毒的嚴重度，電視上仍有不少醫生或者專家將新冠病毒跟流感相比，所以國民得到的資訊紛紜，不像香港有袁國勇醫生或何栢良醫生有公信力的人物跟市民交代情况（不少日本人在Twitter說政府是有心隱瞞），導致全民資訊不一。第二，日本不像香港、新加坡一樣有工人姐姐，而祖父母又住在偏遠地區，這裏不少學生放學後便會直接送到課後班，然後等父母放工一同回家，所以對於雙職父母來說，停課真的是一個大難題，再者日本很多公司也不像香港一樣可以在家工作，所以我的朋友也要向公司取大假照顧小朋友，還要覺得公司批假已是「皇恩浩蕩」。第三，政府跟學校欠溝通。3月是所有學校比較忙亂的一個月，因為這個月有不少畢業旅行、結業禮、預備新學期等事宜，然而校長、教師事前對停課安排毫不知情，只有一天時間準備，對於樣樣按部就班的日本人來說，真的有點喘不過氣來的感覺。小學中學高校停課，那幼稚園呢？幼兒可是照常上課啊，安排極度奇怪！

幼稚園可照上課 安排極奇怪

日本人不夠口罩，醫護人士要翻蒸口罩，檢驗病毒設施不足，隔離制度失衡等，聽罷完全不像我生活多年的日本。日本Twitter每天也有網民發帖，問及如果今年不是奧運年，安倍首相對控制疫情會否做得比較好，從而不需要有盲搶廁紙、即食麵、意粉等情况出現？

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第284期]