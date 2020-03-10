半職爸爸：疫情是家長最重要一課

家長為子女移民「逃亡」

身邊選擇移民的家長，愈來愈多，大家談移民，不諱言有種「逃亡」心態，不是為了自己，更多是為了子女。不論政見，當想到子女應該在什麼環境繼續生活，家長用腳投票。舉家移民，當然是一個艱難的決定，但是，不少家長還是勇敢而痛苦地下定了決心，因為，過去大半年，一個人應該怎樣生活，他們比之前任何時候更清楚。

最近和女兒一起翻看細田守的《狼的孩子雨和雪》，裏面呈現孩子的「野性」值得家長思考。動畫故事裏，雪和雨是兩姊弟，他們的爸爸狼人意外身亡，只能由作為人類的媽媽一手撫養，但是孩子隱藏着狼的基因，時而變狼，時而回復人形，為了更好照顧兩個孩子，媽媽搬到鄉間生活。隨着孩子漸漸長大，姊姊雪經過各種掙扎選擇過着人的生活，她努力讀書，改變自己的嗜好和打扮，融入主流群體之中，弟弟雨卻一直無法適應人類社會，更願意走到山林過着野獸一般的生活，而且覺得學校的知識完全比不上山中狐狸教他的一切。十歲時雨化身為狼，走進森林，跟母親告別，同時，雪向男同學表明自己半人半狼的身分。故事中的主角，媽媽、姊姊和弟弟都經歷了困惑、沮喪、憤怒、不甘心、抉擇和接受，這其實也是所有家長和孩子共同經歷的一切。

選擇時清楚什麼對自己最重要

人生的道路是漫長的，但即使是孩子，他們也會經歷將來人生將會遇上的波折。有些事情昨天覺得重要，今天也許不重要了，有些事情今天覺得重要，明天也許不重要了。道路走得夠遠，就會發現，自己內心真正追求的是什麼，究竟是想過人的生活，還是狼的生活，我們究竟是雨還是雪。不管怎樣選擇，很多時對錯不在選擇了什麼，而是選擇時是否清楚什麼對自己最重要。

疫情來襲，孩子也許太小，也許還不明白，但是，面對「疫境」，家長可以學到最重要的一課。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]