親子筆陣．升學攻略：幼稚園及小學篇

先讀本地幼園再升國際校

問◢ 小兒今年9月升讀K1，他是香港德國混血兒，性格活潑好動，很喜歡上學，由第一日上PN（學前班）起從沒有哭過，語言能力強，懂廣東話及英文溝通，只是K1面試時不夠主動。現時有原校迦南幼稚園（九龍塘）上午班及ESF（英基學校協會）雙語下午班取錄。由於沒預計ESF會取錄他，我原本一直想小兒接受本地幼稚園教育，然後到小學才考國際學校，不過ESF一條龍的確吸引，請問該如何取捨？

答◢ 從來信的這一句「一直想小兒接受本地幼稚園教育，然後到小學才考國際學校」，明白你希望他打好中文基礎才讀國際學校，既然如此，便繼續在原校升上K1好了。因為如果你現在送他入ESF，英文一定比讀本地幼稚園好，中文應該比一般幼稚園差。除非你預備小朋友一直在國際學校讀書，若是如此，可讀ESF並另找人替他補習中文。

■計劃升英普小學

培訓獨立思考更適合

問◢ 小女K1獲沙田嘉德麗幼稚園及又一村學校取錄，由於哥哥已升小學，妹妹日後也會升上英普小學，現在選哪一間比較合適呢？

答◢ 嘉德麗幼稚園着重德育及讀經教育，特色是「先求品格、後求卓越」，英普並重，對學生有要求。又一村螺旋式循序漸進教學，以兒童為本，培養學生獨立思考及自強不息的精神，其校園面積大，小朋友活動空間多，有助學生成長和學習。從這個角度，可考慮又一村學校。

■心儀保良局之小學

可放較前博叩門

問◢ 小女2020年度入讀小一，因已搬至龍門居（70校網），但女兒還在青衣讀保良局田家炳幼稚園。她活潑開朗好動，讀書尚可，但有時坐不定。現只有15分，自行選了心儀的保良局志豪小學，本人心儀保良局的小學，請問屯門還有其他保小嗎？又應否把其他保小放乙4、5、6，爭取叩門機會？

答◢ 在70校網，保良局除了志豪小學，還有3間保良局小學，分別是保良局莊啟程第二小學、保良局梁周順琴小學，以及保良局方王錦全小學。在70校網內，4間保良局小學都非常受家長歡迎，把其他3間排4、5、6博叩門也未嘗不可。如果怕它們太受歡迎，可以放道教青松小學在第6位以防萬一。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第284期]