知多啲：訓練化繁為簡 衣夾鍛煉小手肌

但她不諱言，現階段機構的角色很被動，「雖然我們有主動出擊，例如設計不同的家居訓練，亦在facebook專頁分享抗疫錦囊、親子遊戲、心靈小品等等，但是否有果效，還得看家長的接收程度」。

鄭惠君估計，3月上旬有機會逐步恢復個別中心的訓練，但仍然不能惠及所有SEN學童，「始終到校學前綜合服務都是以在學校訓練為主，學校一日未復課，服務都會受阻。加上各復康機構都要做好預防感染的工作，因此相信同業都會傾向先恢復個人訓練，小組訓練則仍然要暫停，對於一些有社交及情緒需要，較適合做小組訓練的學童來說，有一定影響」。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]