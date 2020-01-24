與別不童：在家就地取材特訓與SEN童「疫」流而上

文︰沈雅詩

今年5歲、念幼稚園K3的小明（化名），是「自閉症譜系障礙」（Autism Spectrum Disorder）患者，一直接受協康會提供的復康訓練。「他K2開始，便接受言語治療、職業治療、物理治療，以及幼兒導師給予的訓練。」媽媽陳太說。

停訓練 溝通、解難能力退步

小明最初是參與「到校學前康復服務」計劃，由協康會團隊到他所念的幼稚園為他作個人復康訓練，直至去年9月新學年，他轉到協康會早期教育及訓練中心接受小組訓練，陳太感到十分開心，「一來到中心做訓練，不會影響他正常的課堂學習，更重要的是，中心安排了幾個程度相若的小朋友，跟小明一起參加小一適應課程，給他們模擬小一上課的流程，預備孩子今年9月升讀小一」。

可惜，突如其來的全港大停課，連帶所有早期教育及訓練中心亦暫停服務，使陳太急如熱鍋上的螞蟻：「很擔心，我覺得他近期明顯退步了！」

陳太形容，兒子屬於敏感型的小朋友，情緒亦容易焦慮緊張，他需要很多情境訓練，從中學習磨合和適應。奈何受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，小明無法上學也不能到訓練中心，若再繼續長時間逗留在家中的「安舒區」，她相信會不利兒子發展社交溝通、解難能力和適應能力。

「言語治療、大小肌肉訓練，我尚且可以參考治療師提供的方法，在家中替他練習，但小一適應、情緒適應、環境適應、小組適應等等，在家居環境真的提供不到。」陳太無奈地說。

對於陳太的憂慮，協康會教育心理學家黃俊傑（Rex）表示理解，「家長的擔憂很真實，因為這段時期，大家都刻意減少了社交活動、聚會，因此孩子跟其他人的互動，的確有可能比以前少」。

透過視像 保持社交活動

他建議，家長可考慮借助科技，例如使用WhatsApp或其他視訊通話軟件，幫助孩子與其他同齡小朋友或成年人保持聯繫，為他們製造社交互動的機會，「雖然大家暫時不能夠親身見面，但透過視像，SEN兒童還是可以保持一些社交活動。或許這樣未必可以完全解決家長的憂慮，不過，做得多少便多少」。

Rex強調，雖然停課，但過去一段日子，中心的治療師、幼兒導師也是本着「不停學」的信念，持續透過不同的通訊軟件，包括電郵、WhatsApp，甚至Zoom等，為該會會童提供示範訓練，或給予家長意見。另外，在2月尾時，該會網頁更增設面向公眾的「同SEN抗疫」資源網，「不論是否我們的會童，都希望這個資源網可以幫到更多SEN家庭。當中會分享很多貼身的話題，例如SEN孩子不肯戴口罩，家長可以怎麼辦呢？資料很實用的」。

盡早預備復課 調校作息

被問及協康會何時會全面恢復復康訓練服務，直至截稿前，Rex稱仍未有定案。但他提醒，假如學校或訓練中心稍後公布具體復課日期，家長便要盡早替小朋友做預備工夫，「SEN孩子的適應能力一般較弱，畢竟亦停課了一段長時間，要他們重新投入上學或做訓練，家長必須要有充足的口頭預告。另外，亦要預留足夠時間，把小朋友的作息生活，調校回昔日正常上學時的模樣，否則可能會有較大的情緒波動」。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]