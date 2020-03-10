居港日本媽媽 簡單「煮」意 一汁一菜好生活

今寿美子（Sumiko）在香港生活了27年，正是來自日本東北的青森縣。她是親子網絡平台的主廚，每周示範多個混合中日廚藝的菜式，她笑說自己打開雪櫃有乜煮乜，10至15分鐘就有飯開。在青森縣時，Sumiko是沉默害羞的小女孩，沒料到20出頭來香港教日文，讓她發掘自己的才華和承傳母親的廚藝。

Sumiko以流利的廣東話說，她在親子網站iammama示範的菜式有451個視頻，餸菜都是非常簡單，以安全好味，10分鐘有得食為主。初時記者擔心訪問日本人，氣氛會否很拘謹，但Sumiko全程笑瞇瞇，就連家庭相簿也帶出來，給我們翻拍，開朗隨和。「今天這樣的自己，離開青森，還要去到這麼遠的香港，是以前的我無法想像的。」

聯繫在港同鄉 分享生活信息

那年，她離開青森縣往日本南部讀大學，衝出去原因初時只為尋找較溫暖的地方，感受沒那麼冷的冬天。Sumiko說：「青森縣很美，但冬天很大雪，很冷啊！我怕冷！」沒料到這一尋找，令她不僅成為料理高手，更身兼現屆香港青森同鄉會會長，同時也是在港日本媽媽資訊小組「便利帳」的負責人之一，小組提供各類型生活信息，例如在外吃飯找哺乳室、日本米哪裏買等。

為了讓兩個女兒及香港日本孩子學懂日文和認識日本文化，Sumiko又和日本朋友在10多年前，開設了一個非牟利組織「香港日本人補習授業學校」，主要在周六和周日教孩子日文，也讓他們認識日本文化。「我們採用國語（日文）課本。真是又要多謝香港人，我們初時是借一家小學班房搞活動，那位校長見我們很有心，就借出地方給我們，這樣維持了多年，才搬到另一個地方。不然沒地方也搞不成。」訪問Sumiko這個嫁來香港的日本人，感覺她處處流露感恩之心，而不是埋怨這城市怎麼日本土產這麼貴，怎麼說話粗聲粗氣，還有香港奶奶日本媳婦的問題、雞同鴨講，Sumiko和丈夫育有二女，多年來都沒有聘請家傭……

「我很多謝我的媽媽，我的廚藝承傳自她；我很多謝我的奶奶，是她教我廣東話和香港文化。這兩個女人，都是我最尊敬的人，她們都很堅強、聰明。」

15分鐘親子菜 簡單調味

看看Sumiko的15分鐘親子菜，秘訣是手到拿來，落什麼調味？就是「味醂、豉油、糖，有時會用味噌，味噌我有用黃豆發酵的，也有用小麥發酵的，就是這幾種，我少用現成的調味醬，減少家人吃化學品」。

看她示範簡單的鹽麴煎鯖魚吧！先把鯖魚切成兩半，內外塗上鹽麴調味，醃10分鐘；按住蘑菇底部切碎；平底鑊加入橄欖油，將鯖魚（皮向上）以中火煮3分鐘，加入白蘑菇在鑊側，然後反轉魚身，煎1分鐘，直至呈棕色。上碟前加檸檬汁，看示範視頻的確煎得很靚，再加一個湯，就是和式的一汁（湯）一菜。Sumiko說：「日本人吃每餐飯必有一個湯。」

再看她示範複雜一點的菜式——柳川風滑蛋牛肉及牛蒡。青森縣盛產牛蒡、蘋果、家山芋和大蒜，佔日本產量第一。她先把洋葱切成扇形、三葉草取莖部切成每段約3厘米長、牛蒡削成絲、雞蛋發打好，就可開始煮了。先將醬油1湯匙、味醂1湯匙、糖1湯匙、湯汁包（日式魚湯包） 1茶匙調好，放入鍋，鋪上洋葱後開火，開始滾時加牛蒡，煮1分鐘左右，放入牛肉，當表面開始熟時加入蛋液，加蓋；再煮1分鐘，牛肉差不多煮熟時熄火，撒上三葉草就煮好了。

不是說她混合中日傳統煮食文化嗎？有，視頻中比比皆是，例如今年春節的「步步高升」，是孩子愛吃的雞翼，去骨、釀入熟透的日本年糕；又例如「鴻運當頭」，其實就是獅子頭鍋物。

做飯最緊要有情感溫度

她說青森縣叫她最記掛的，不是食物，而是至愛的母親。母親煮得一手好菜，因為爸爸對吃很有要求，她不可能煮得不好，聽來頗有鼎爺味道的感覺！但母親令Sumiko佩服的地方是她不僅要上班，從事保險業跟一般上班族一樣忙，還要照顧Sumiko天生嚴重傷殘的姊姊（後來住在院舍，假日回家）：「那時我們住的不是你在電視看到的小木屋，我們住在城市，也住在大廈裏，但小時候我和朋友是自由自在的，享受廣闊的空間和美麗的大自然，跟大城市兒童很不同；不過，我的童年也有不快樂，其他小朋友會欺負我，因為我有個傷殘姊姊，我也感到孤獨，不愛說話，害羞。」

「在青森縣，我們說的是青森話，和其他日語完全不同，東京人聽不明我們說什麼。」這樣的一個淳樸小女孩，偏偏離鄉別井當上時代女性，在香港擔任很多大大小小社會事務的負責人。「當時我有一個朋友來了香港教日文，1990年代初，我剛好大學畢業，20出頭，我心裏想，去香港教日文看看世界也很好啊！沒想這一來，就來了27年，而且在這裏，我能好好發揮自己，由安靜的少女，變成了活躍的女性。」

會否生活不習慣，例如香港人說話大聲？又例如買不到地道青森的美食？又或香港急促的生活步伐？「哈哈，沒有不慣啊！現在的香港，什麼日本東西也買到啊！香港人說話大聲？我老公、奶奶，他們說話都好斯文，別人經常誤會，以為我老公是日本人，我是香港人！」

「雖然掛住媽媽，但我們一家每年暑假和過年也會回去。我嫁得好好啊！」

她拿出一本書，放在記者面前，說這是她煮家庭料理的心得。書是日本和式料理研究家土井善晴的《一汁一菜就好》，這位國民大廚提倡以米飯為基礎配一湯一菜減輕烹調壓力的生活方式，在這個追求味蕾刺激不用做飯也能活下去的時代，他倡導回歸帶有情感溫度的家庭料理，做飯煮得不好吃也沒關係，因為做飯和吃飯都是對內心的養育……

Sumiko說：「做菜其實不用太緊張，打開雪櫃，有乜煮乜，這本書教我們做菜用輕鬆的態度。孩子出生後，我注重親子飲食，請教母親和看烹飪書，創作簡單快煮保留營養和鮮味的家庭煮食。」她的大女兒現時念中學，小女兒仍在念小學。大女就是在SARS那年出世，當時她以為香港要玩完了，唯有挺着大肚子回到出生地，回到森林佔了大半面積的美麗青森縣，女兒在夏天出生了，她那時想，香港很多店舖結業、樓價下瀉，不知什麼時候才能抱着女兒回到香港和丈夫重聚。

「真沒想到，香港人捱過SARS了，我們又回到香港好好生活。像現在，我覺得香港人也會挺過去的！」她戴着口罩說：「香港人好叻的，很積極，我很佩服！」

■給香港的話

「做人做事最重要是負起責任，就不需要為過去後悔，或者為將來擔憂，這樣才可以活在當下。」

■Profile

今寿美子（Sumiko）

出生和成長於日本農業大省青森縣，來香港生活27年，能說日語、青森方言、廣東話及讀寫中文。現為親子網站平台iammama的料理主廚，每周分享多個親子「煮意」，亦是香港青森同鄉會會長、香港日本媽媽「便利帳」的負責人之一（便利帳提供在港日本媽媽生活便捷資訊，現已收入iammama平台），也是香港日本人補習授業學校（非牟利組織）的家長創立人之一。1993年來港當日語教師，後嫁了香港人，定居香港至今。

文：朱一心

編輯：梁小玲

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