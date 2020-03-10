淮山百合沙律 薏米蓮子茶 自煮「白色」料理 補正氣抗疫

提升正氣 益肺健脾胃

中醫傳統沒有病毒概念，是次傳播度高的新型冠狀病毒肺炎，中醫稱為「疫癘之氣」，與人體正氣相對。註冊中醫何慧潔說：「所謂『無論強弱，正氣稍衰，觸之即發』，即是人一接觸疫癘之氣，就會發病。如疫癘好強，更是老幼強弱都會發病。而『正氣存內，邪不可干』，代表正氣好的話，病情會減輕。」例如重危病症患者，大多屬年齡大或本身患慢性病，相反，有些感染者徵狀輕，快痊癒，她認為歸因於後者正氣較足。

要提升正氣，先要補肺，次為健脾。「面對肺炎先要補肺，肺氣好則正氣足，正氣足則抗病能力強。」而脾胃健康亦重要，因為脾胃不良者容易痰濕重，引致痰多、咳嗽、鼻水多。

宜選生薏米 懷孕首3月忌吃

何慧潔說白色入肺，故不妨多吃白色食物。百合、淮山、蓮子、薏米4種性質平和的食材，她最為推介。何慧潔指，百合清肺、寧心安神，適合紓緩現今大家的緊張情緒；蓮子健脾寧心；淮山健脾補腎；薏米清熱祛濕。她特別提醒應選用中藥價值最高的生薏米，而非熟薏米或洋薏米，而孕婦在懷孕頭3個月亦不可吃薏米。

很多人一聽到中式食療，總覺不夠好味，其實上述4種食材，煲湯、滾湯、小炒皆宜，發揮創意，更可炮製出清新料理。醬料品牌Nicole's Kitchen創辦人Nicole Wong，一向烹飪點子多多，這次她就用上這些白色食材炮製日式淮山百合麻醬沙律及薏米蓮子青檸茶，將4款食材以輕盈手法呈現，兩道菜更分別帶點和風及Nicole家鄉馬來西亞特色，讓大家在疫情中也可享受一點異國風味。

■食譜一：日式淮山百合麻醬沙律

材料：

鮮淮山……1條

鮮百合……1個

秋葵……4條

青瓜……半條

硬豆腐……1盒

納豆……1盒

調味：芝麻醬或芝麻黃薑油

做法：

1. 淮山去皮，切絲或磨成蓉，用滾水煠30秒

2. 百合洗淨，分瓣，用滾水煠30秒，用冰水過冷河

3. 秋葵先煠30秒，用冰水過冷河，切片

4. 納豆攪拌均勻

5. 硬豆腐切件，用麻油以中火煎香

6. 青瓜洗淨切絲

7. 將所有材料放在碟上，淋上芝麻醬和撒上紫菜絲即成

■小貼士

隨意變陣 加肉換醬

沙律材料和醬汁可按個人喜好調整。今次示範材料全是素食，如想加入肉類，雞胸肉和三文魚都是好選擇，以香草、胡椒、鹽醃過再煎更佳。怕秋葵、納豆口感太潺的話，可改用雞蛋、荷蘭豆或泡菜等，最重要是有主角淮山及百合。如嫌芝麻醬太甜，帶微辛、能中和沙律之寒涼的芝麻黃薑油亦十分開胃。

輕煠過「冰」河 保持爽脆

食材勿煠太久，30秒便足夠，否則不單令營養流失，亦影響爽脆口感。煠後用冰水過冷河，可停止食材被熱水繼續煠熟。青瓜不切皮，有助保留爽脆質感。

■食譜二：薏米蓮子青檸茶

材料：

生薏米……半碗

蓮子……半碗

冬瓜……半斤

青檸……1顆

冰糖……適量，可不放

水……3升

做法：

1. 蓮子用清水浸泡30分鐘，去芯

2. 薏米洗淨，瀝乾水分

3. 冬瓜洗淨，刷乾淨瓜皮後切小件

4. 水滾放入所有材料，用中小火煲45分鐘

5. 加入冰糖調味

6. 青檸切片或榨汁，臨飲用前才加入青檸汁

■小貼士

連皮連籽煮 冬瓜更有「營」

冬瓜連皮連籽一同煮，膳食纖維更高。煮好的茶，連湯渣一同食用效果更好。

輕搓或叮15秒 青檸更多汁

切開青檸前，先用手輕搓青檸皮，或放微波爐叮15秒，可擠出更多汁。

■Info

◆Nicole's Kitchen

查詢：2605 0505

文：宋霖鈴

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

即睇Nicole以中式保健食材煮出兩道清新輕食：bit.ly/2PXYf7q